Panamá se solidariza con Canadá por incendios y clima extremo

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Ciudad de Panamá, 18 jul (EFE).- Panamá expresó este sábado su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Canadá ante los «devastadores incendios forestales y eventos climáticos extremos» que afectan amplias zonas de ese país.

Un comunicado de la cancillería panameña se solidariza con las comunidades impactadas y reconoce la labor de los bomberos, equipos de emergencia y voluntarios que «trabajan para proteger vidas y ecosistemas», a la vez que hace votos «por la pronta recuperación de las regiones afectadas».

En la nota oficial, Panamá reitera su confianza «en que, mediante la solidaridad y el trabajo conjunto, Canadá superará esta difícil situación», al tiempo que reafirma la «importancia de la cooperación internacional» , la «coordinación entre los distintos niveles de gobierno» para «prevenir, responder y mitigar los riesgos derivados de los eventos climáticos extremos».

Actualmente hay más de 800 incendios forestales activos en Canadá y el humo continúa desplazándose hacia el sur impulsado por los vientos.

Esta situación amenaza con afectar al partido de la final del Mundial de Fútbol, que se celebra este domingo en la sede de Nueva Jersey y en el que se enfrentarán España y Argentina, aunque las previsiones apuntan a una posible mejora de las condiciones antes del encuentro. EFE

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