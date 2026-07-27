Panamá se solidariza con España por los incendios y resalta labor de equipos de respuesta

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Ciudad de Panamá, 27 jul (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó este lunes su «más profunda solidaridad» con España por los graves incendios que azotan el centro del país europeo y aplaudió la labor de los equipos de respuesta para extinguirlos.

«En estos momentos de enorme dificultad, Panamá acompaña con sincero afecto al pueblo español, especialmente a las familias afectadas, a quienes han debido abandonar sus hogares y a todas las comunidades que enfrentan las consecuencias de esta tragedia», señala un comunicado de la Cancillería panameña.

La cartera de Relaciones Exteriores de Panamá agradeció la «extraordinaria labor» de los equipos de respuesta que «con valentía y entrega trabajan incansablemente para proteger vidas, contener el avance del fuego y salvaguardar el patrimonio natural de España».

«Panamá confía en la fortaleza, resiliencia y espíritu de solidaridad que siempre han caracterizado al pueblo español para superar esta difícil prueba», resalta el comunicado.

En palabras pronunciado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, «quedan horas difíciles, complejas» para combatir los graves incendios forestales activos en el país.

Hasta el momento, se han quemado cerca 80.000 hectáreas los últimos días en las provincias centrales de Ávila Toledo y Madrid en medio de la posible llegada de otra ola de calor. Particularmente grave es el siniestro en Ávila, siendo el peor de todos los tiempos en España, según los registros, con más de 50.000 hectáreas devastadas.

En total, son 90.949 las personas afectadas en las provincias de Ávila, Toledo y Madrid, de las cuales 63.152 han sido evacuadas de las localidades amenazadas por el fuego y otras 27.797 permanecen confinadas ante el riesgo que suponen los siniestros en sus municipios o los adyacentes.

Los incendios forestales quemaron 172.396,10 hectáreas en España entre el 1 de enero y este lunes, 27 de julio, con un aumento de casi 20.000 hectáreas respecto a los datos provisionales del domingo.

La superficie total destruida hasta ahora es casi seis veces superior a las 29.817 hectáreas del mismo periodo de 2025, según la última actualización del Ministerio español para la Transición Ecológica. EFE

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