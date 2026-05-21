Panamá suspende la venta de energía eléctrica a Costa Rica en medio de pugna comercial

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Ciudad de Panamá, 21 may (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves la suspensión de la venta de electricidad a la vecina Costa Rica, en medio de un enfrentamiento comercial que se remonta a 2019 y que ha resurgido en las últimas semanas por nuevas reclamaciones costarricenses.

«Por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así es sencillo», declaró Mulino, tras manifestarse «sorprendido» por el tono de los reclamos públicos de la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández, sobre la controversia comercial bilateral, que se dirime en la Organización de Mundial de Comercio (OMC).

Esta decisión se sustenta en el principio de «reciprocidad» diplomática, dijo Mulino, que resaltó que Costa Rica es un país vecino con el que Panamá siempre ha tenido «muy buena relación» pero «esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver o tocar» a esta relación bilateral. EFE

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