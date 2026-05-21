Panamá suspende la venta de energía eléctrica a Costa Rica en medio de pugna comercial

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Ciudad de Panamá, 21 may (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este jueves la suspensión de la venta de electricidad a la vecina Costa Rica, en medio de un contencioso comercial que se remonta a 2019 y que ha resurgido en las últimas semanas por nuevas reclamaciones costarricenses.

«Por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo», declaró Mulino, tras manifestarse «sorprendido» por el tono de los reclamos públicos de la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández, sobre la controversia comercial bilateral, que se dirime en la Organización de Mundial de Comercio (OMC).

Panamá vende a Costa Rica energía a través del Mercado Eléctrico Regional (MER) de América Central y según datos brutos reportados por este ente en un informe anual, las importaciones costarricenses de electricidad panameña alcanzaron los 687,4 GWh para el año 2024.

Costa Rica es el mayor exportador de energía en Centroamérica, con una participación del 49,8 % del total negociado en el MER, seguido de Guatemala (29,9 %) y Panamá (11 %), según el informe operativo del MER.

La decisión de suspender la venta de energía, por un plazo no precisado por Mulino, se sustenta en el principio de «reciprocidad» diplomática, explicó el presidente, que resaltó que Costa Rica es un país vecino con el que Panamá «siempre» ha tenido «muy buena relación» pero «esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver o tocar» a esta relación bilateral.

Fernández anunció el pasado 15 de mayo que impulsará «acciones internacionales» frente al «bloqueo comercial» que desde 2019 aplica Panamá a una serie de productos costarricenses.

La nueva presidenta costarricense argumentó, en declaraciones durante una gira agrícola, que el tema «ya superó las instancias de negociación de Comex (Ministerio de Comercio Exterior)» y que instruyó al canciller, Manuel Tovar para recurrir a los mecanismos de diplomacia internacional, sin más precisiones.

«Siempre he creído que la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto», expresó este jueves Mulino, y recalcó que este contencioso comercial «también es importante para Panamá».

Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por las restricciones que impuso este último país en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña.

En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica en el litigio con Panamá, por lo que este último presentó una apelación en enero de 2025 que sigue sin resolverse.

El grupo especial de la OMC rechazó el principal argumento de Panamá de que las medidas restrictivas eran provisionales por la supuesta «insuficiencia de pruebas científicas» aportadas por Costa Rica en el caso de fresas, piñas, bananas y plátanos.

Panamá dijo que la prohibición de importar esos productos de 16 establecimientos costarricenses se debía a que estos no habían renovado sus autorizaciones sanitarias.

Mulino sostuvo este jueves que Panamá ha actuado en defensa de sus productores, «porque por más de 10 años un sinnúmero (…) de empresas panameñas que operaban y trabajaban en Costa Rica fueron bloqueadas y no entraron a ese país».

El presidente panameño anunció la suspensión de la venta de energía a Costa Rica un día después de Fernández anunció que no acudirá a Panamá en junio, cuando el país acogerá la conmemoración de los 200 años del Congreso, un evento al que se han invitado a jefes de Estado, y el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reúne a cancilleres. EFE

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