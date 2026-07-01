Panamá tendrá una cárcel de máxima seguridad e incorporará drones en operativos policiales

Compartir

3 minutos

Ciudad de Panamá, 1 jul (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este miércoles la construcción de una cárcel de máxima seguridad y el despliegue de drones en los barrios como parte de una política de seguridad más dura contra el crimen en el país, que ha visto este año una ola de homicidios y una fuga masiva histórica de una prisión.

Al dar un informe sobre su segundo año de gestión ante el Parlamento, Mulino señaló que gracias a la laxitud de administraciones anteriores el narcotráfico se ha tomado los barrios de la mano de las pandillas, cuyos líderes, incluso estando presos, siguen ordenando desde las cárceles asesinatos y otros actos delictivos.

Es a esta situación que las autoridades de Seguridad atribuyen la ola criminal de los últimos meses, evidenciada en el alza de un 7 % de los homicidios entre enero y mayo, según las estadísticas del Ministerio Público.

Se han dado casos que han estremecido a la opinión pública, como el asesinato el pasado 17 de junio de una niña de 10 años frente a su escuela en un ataque armado que iba dirigido contra su padrastro, señalado por las autoridades como un hombre con prontuario criminal.

«Vamos a construir una cárcel de máxima seguridad y endurecer las normas penitenciarias para quienes cometen delitos desde dentro de las cárceles», afirmó el presidente panameño, quien fue ministro de Seguridad Pública entre 2010 y 2014, sin precisar una fecha de inicio de construcción, el costo ni dónde se levantará.

El sistema penitenciario panameño, conformado por una docena de cárceles que albergan a unos 24.000 reos, lo que se traduce en un 35 % de sobrepoblación según el Gobierno, «mostró una debilidad que es inadmisible», argumentó Mulino, en referencia a la fuga el pasado 1 de junio de 195 presos de la cárcel La Joyita, situada en las afueras de la capital.

Casi todos los fugados han sido recapturados, según la información oficial disponible, mientras que se ofrecen recompensas por información que lleve a los que aún andan libres.

El Gobierno se apresta a imponer «un plan de fuerza mayor» que, además del endurecimiento de la política carcelaria, incluye «aumentar la cantidad de efectivos (policiales en las calles, incorporar las cámaras corporales (en los agentes), drones (de vigilancia) y mayores unidades en los Barrios», aseguró Mulino.

«Voy a ser muy claro: prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles a que los pandilleros sigan extorsionando, matando, robando y moviendo drogas por todas las calles en otro país. Contra eso van ese esquema de fuerza mayor, que lo entiendan muy bien», agregó el presidente panameño. EFE

gf/rao/nvm

(foto)(video)