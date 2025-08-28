Panamá tilda de «inaceptable» el ataque a Milei y aboga por la tolerancia en Argentina

2 minutos

Ciudad de Panamá, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó este jueves su «absoluto rechazo al inaceptable ataque» contra una caravana electoral del presidente argentino, Javier Milei, y exhortó al país a mantener «un espíritu de tolerancia y convivencia pacífica».

Milei fue agredido el miércoles por manifestantes durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista, en la antesala de unos comicios clave en la provincia de Buenos Aires y en medio de un escándalo por corrupción que involucra al mandatario y a su círculo más estrecho.

«Condenamos de manera enérgica los actos violentos que se han manifestado en la política argentina y expresamos nuestro absoluto rechazo al inaceptable ataque de este miércoles contra la caravana del presidente Javier Milei», indica un comunicado de la Cancillería de Panamá.

Estos hechos «atentan contra la institucionalidad democrática, la convivencia ciudadana y los valores de respeto que deben guiar a toda sociedad», señala la misiva oficial panameña, que señala que «la violencia nunca puede ser un camino válido en la política ni en la vida pública»

«Exhortamos a todos los sectores a mantener un espíritu de tolerancia y convivencia pacífica, principios esenciales y características propias de las democracias sólidas y maduras», concluye el comunicado oficial.

Milei, que fue evacuado en un vehículo blindado, salió ileso del ataque con piedras y otros objetos que fueron lanzados por los manifestantes, que expresaron así su repudio a la gestión del presidente argentino y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Una vez resguardado en la residencia presidencial en la localidad de Olivos, el mandatario responsabilizó del ataque al kirchnerismo, la facción más progresista del peronismo que gobernó bajo los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego de Cristina Fernández (2007-2015).

Al presidente argentino se sumaron distintos miembros del Ejecutivo, que acusaron al peronismo de provocar la violencia, pese a que la protesta incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones. EFE

gf/sbb