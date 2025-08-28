The Swiss voice in the world since 1935

Panamá tilda de «inaceptable» el ataque a Milei y aboga por la tolerancia en Argentina

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de Panamá, 28 ago (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó este jueves su «absoluto rechazo al inaceptable ataque» contra una caravana electoral del presidente argentino, Javier Milei, y exhortó al país a mantener «un espíritu de tolerancia y convivencia pacífica».

Milei fue agredido el miércoles por manifestantes durante una caravana electoral en la localidad de Lomas de Zamora, bastión de la oposición peronista, en la antesala de unos comicios clave en la provincia de Buenos Aires y en medio de un escándalo por corrupción que involucra al mandatario y a su círculo más estrecho.

«Condenamos de manera enérgica los actos violentos que se han manifestado en la política argentina y expresamos nuestro absoluto rechazo al inaceptable ataque de este miércoles contra la caravana del presidente Javier Milei», indica un comunicado de la Cancillería de Panamá.

Estos hechos «atentan contra la institucionalidad democrática, la convivencia ciudadana y los valores de respeto que deben guiar a toda sociedad», señala la misiva oficial panameña, que señala que «la violencia nunca puede ser un camino válido en la política ni en la vida pública»

«Exhortamos a todos los sectores a mantener un espíritu de tolerancia y convivencia pacífica, principios esenciales y características propias de las democracias sólidas y maduras», concluye el comunicado oficial.

Milei, que fue evacuado en un vehículo blindado, salió ileso del ataque con piedras y otros objetos que fueron lanzados por los manifestantes, que expresaron así su repudio a la gestión del presidente argentino y su malestar por las recientes denuncias de corrupción en el seno de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Una vez resguardado en la residencia presidencial en la localidad de Olivos, el mandatario responsabilizó del ataque al kirchnerismo, la facción más progresista del peronismo que gobernó bajo los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007) y luego de Cristina Fernández (2007-2015).

Al presidente argentino se sumaron distintos miembros del Ejecutivo, que acusaron al peronismo de provocar la violencia, pese a que la protesta incluyó a representantes de distintos sectores y organizaciones. EFE

gf/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR