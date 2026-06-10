Panamá ultima su preparación para lograr una actuación histórica en el Mundial 2026

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New Tecumseth (Canadá), 10 jun (EFE).- La selección de Panamá apura en el complejo hotelero de Nottawasaga Resort, al norte de Toronto, los últimos preparativos para su debut en el Mundial 2026 con la voluntad de «hacer historia» y mejorar la actuación de Rusia 2018, como declaró este miércoles el jugador César Yanis.

A una semana del estreno, previsto para el 17 de junio en Toronto, el extremo César Yanis resumió este miércoles el ánimo del vestuario panameño: respeto por la dificultad del Grupo L, pero también ambición de dar un paso inédito para el fútbol del país.

“Sabemos que es un grupo complicado, un grupo difícil, pero queremos hacer historia, queremos hacer las cosas bien, queremos llegar más que en el 2018. Siento que estamos haciendo las cosas bien”, afirmó Yanis.

Panamá comparte grupo con Ghana, Inglaterra y Croacia. El primer partido, frente al conjunto africano, aparece como una oportunidad decisiva antes de medirse a dos selecciones europeas de mayor recorrido mundialista.

“Sabemos la clase de equipo que tienen, pero también sabemos que es un partido que podemos sacar adelante”, dijo Yanis sobre Ghana.

El extremo, incluido por Thomas Christiansen en la lista de 26 jugadores para el torneo, aseguró que el grupo trabaja con tranquilidad en el campamento base elegido por Panamá en Ontario.

“Estoy tranquilo, paciente. Sé que en algún momento puedo aportar”, señaló.

Yanis también valoró las condiciones del Nottawasaga Resort, situado en el municipio de New Tecumseth, a unos 80 kilómetros al norte de Toronto, donde Panamá instaló su base durante la fase de grupos.

“Las instalaciones están muy bien. Es cierto que estamos un poco aislados, pero creo que eso nos va a ayudar mucho en la concentración. Vamos a tener mucho tiempo aquí concentrados y eso nos va a ayudar para todos los partidos que tenemos”, explicó.

Panamá disputa en 2026 el segundo Mundial de su historia, después de debutar en Rusia 2018, donde perdió sus tres partidos de la fase de grupos ante Bélgica, Inglaterra y Túnez, aunque logró marcar sus primeros goles mundialistas.

Christiansen mantuvo para esta cita un bloque con experiencia, encabezado por el capitán Aníbal Godoy y con jugadores como Adalberto Carrasquilla, Amir Murillo, Fidel Escobar, Yoel Bárcenas y el propio Yanis.

Tras la rueda de prensa con Yanis, los seleccionados se entrenaron en los campos de Nottawasaga Resort bajo la atenta mirada de Christiansen y el resto del equipo técnico.

El objetivo inmediato es Ghana. El más ambicioso, mejorar la actuación de 2018 y aspirar por primera vez a una ronda eliminatoria. EFE

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