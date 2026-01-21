Panamá va «por el camino correcto» para destacar a nivel turístico en Europa

Madrid, 21 ene (EFE).- Panamá ya va «en el camino correcto nuevamente», tras haber tenido «un pequeño retraso» en las inversiones privadas en turismo, y está enfocado en el mercado europeo, según el presidente de la junta directiva de Promtur Panamá, Demetrio Maduro.

«Estamos enfocados en el turismo europeo», con España y Alemania como «los más importantes», afirmó Maduro en una entrevista con EFE en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo Fitur, que se celebra en Madrid.

Para aumentar la visibilidad de Panamá, lo primordial «en este momento es la apertura de las líneas aéreas europeas», destacó Maduro.

Panamá está reconocido por la ONU como país gastronómico internacional, resaltó el presidente de Promtur, y tiene tres restaurantes entre los cincuenta mejores de Latinoamérica.

No obstante, uno de los mayores atractivos que hacen a Panamá destacar a nivel turístico es el café, «uno de los más importantes en el mundo», según Maduro.

De hecho, en su stand en Fitur se podía disfrutar este miércoles de una demostración de varios tipos de café, incluido el Geisha, «un café de especialidad muy importante», explicó.

En el centro histórico de la Ciudad de Panamá se abrió el año pasado «un local específico para que el turista pueda experimentar todo ese proceso del café y cómo prepararlo adecuadamente en cada una de sus variedades», relató.

Otro punto a destacar del turismo del café es la Feria de las Flores y del Café de Boquete, inaugurada el año pasado: «En el área de Boquete, provincia de Chiriquí, donde se produce el café, el año pasado tuvimos la primera feria, que fue muy exitosa y esperamos que la segunda todavía atraiga muchos más turistas al país».

Con respecto a la hotelería, Panamá tuvo un crecimiento «muy grande» en los últimos años.

La mayor parte de las empresas presentes son de Estados Unidos y colombianas, con gran presencia también española, y solo la Ciudad de Panamá cuenta con 20.000 habitaciones, destacó Maduro.

«El turista y la persona que está negociando con Panamá lo percibe como un lugar seguro», algo que han notado «al momento de hacer los viajes a diferentes caravanas y ferias», sostuvo.

De hecho, en 2024 Panamá superó en un 7,1 % sus cifras turísticas con respecto a 2023, con 2,4 millones de visitas internacionales.

«Panamá se ve y se siente como un país seguro y podemos confirmarlo (…), definitivamente se puede estar por las calles caminando, haciendo todo tipo de actividades con plena seguridad», insistió. EFE

