Panamá veta a empresas europeas de licitaciones por su permanencia en la lista negra de UE

Ciudad de Panamá, 17 feb (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó este martes mantener el veto a las empresas europeas en las licitaciones públicas panameñas después de que la UE haya decidido dejar al país centroamericano en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria.

«Mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades», escribió Mulino en su cuenta de X.

Panamá prepara licitaciones de proyectos como un tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica, puertos y un gasoducto en las cercanías del Canal de Panamá, además de otras obras de infraestructura pública, unos planes en los que ya han expresado interés algunas empresas europeas.

La UE excluyó en el 2025 a Panamá de una lista de blanqueo pero este martes decidió mantener al país en otra, la de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria porque, según los europeos, no ha subsanado deficiencias en materia de exenciones e intercambio de información fiscal. EFE

