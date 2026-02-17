Panamá veta a empresas europeas de licitaciones por su permanencia en la lista negra de UE

(Actualiza con nueva publicación del presidente)

Ciudad de Panamá, 17 feb (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ordenó este martes mantener el veto de las empresas europeas en las licitaciones públicas panameñas luego de que la Unión Europea (UE) decidió dejar al país centroamericano en su lista de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria.

«Mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades», escribió Mulino en su cuenta de X.

En otro mensaje, el mandatario panameño aclaró: “Italia, Grecia y España no tienen a Panamá en ninguna lista; por ende, no hay problema y reconocemos mucho ese apoyo”.

Panamá prepara licitaciones de proyectos como un tren de carga y pasajeros hasta la frontera con Costa Rica, puertos y un gasoducto en las cercanías del Canal de Panamá, además de otras obras de infraestructura pública, unos planes en los que ya han expresado interés algunas empresas europeas.

La UE excluyó en el 2025 a Panamá de una lista de blanqueo pero este martes decidió mantener al país en otra, la de jurisdicciones que no cooperan con el bloque en materia tributaria porque, según el bloque, no ha subsanado deficiencias en materia de exenciones e intercambio de información fiscal.

El presidente panameño, que desde que asumió el Gobierno en julio de 2024 se ha quejado de manera reiterada de que se mantenga a Panamá en listas discriminatorias pese a todas los cambios legales aplicados por el país en los últimos año, afirmó este martes en su mensaje en X que sabía «que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre» próximo.

En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) panameño dijo el lunes que el Ejecutivo «confía en que los avances realizados a la fecha y en curso permitirán la exclusión de Panamá de esta lista en futuras revisiones».

En el último año, Panamá ha salido de la lista de blanqueo de capitales del Parlamento Europeo y de la lista de paraísos fiscales de Ecuador. Además, en 2023 fue excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

«Panamá está cooperando en lo que puede cooperar y no es verdad que somos un país para estar estigmatizados de la manera que lo han hecho (…) Haremos lo que tengamos que hacer para poder dignificar nuestro nombre y limpiar nuestra imagen aquí en Europa y donde corresponda», dijo Mulino en octubre de 2024 durante una visita a París en la que presentó varios de los proyectos que avanza su gobierno.

El tren que unirá la Ciudad de Panamá con David, en la frontera con Costa Rica, una vía de unos 400 kilómetros por un montante estimado en al menos 4.000 millones de dólares, ha despertado el interés de empresas de España y de Francia.

De hecho, en agosto de 2025 los gobiernos de Panamá y Francia firmaron una declaración de intención para el desarrollo de la vía férrea.

Asimismo, empresas de Países Bajos y Francia también han mostrado interés en la construcción de dos nuevos puertos en los alrededores del Canal, con coste de 2.600 millones de dólares y que licitará este año la administración de la vía interoceánica. EFE

