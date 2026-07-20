Panamá y China acuerdan renovar un acuerdo marítimo en medio de una desescalada de tensión

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Ciudad De Panamá, 20 jul (EFE).- Panamá y China «procederán con los trámites de renovación» de un acuerdo marítimo tras una reunión entre autoridades de ambos países y en medio de una desescalada de la tensión bilateral por un conflicto portuario y mercante, informó este lunes el Gobierno panameño.

«Del 16 al 17 de julio de 2026, delegaciones de la República de Panamá y la República Popular China sostuvieron negociaciones en Pekín sobre la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo China-Panamá y alcanzaron un consenso sobre los temas pertinentes. Ambas partes procederán con los trámites de renovación», indicó sin más un breve comunicado de la Cancillería panameña.

El llamado Acuerdo de Transporte Marítimo fue firmado en 2017, meses después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Panamá y China, en detrimento de Taiwán, y está por vencerse este año tras su anterior renovación en 2021.

El convenio otorga a los buques de bandera de Panamá, que tiene una de las flotas mercantes más grande del mundo, el estatus de ‘Nación Más Favorecida’ en los puertos chinos, lo que implica una serie de ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles.

La renovación de dicho acuerdo sucede después del aumento de buques panameños detenidos en puertos en China, una situación devenida después de la salida en febrero pasado del operador chino CK Hutchison de dos puertos cercanos al Canal de Panamá porque la concesión fue anulada por inconstitucional por el Supremo panameño.

La salida forzosa, a su vez, se dio luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con retomar el Canal -que construyó y administró EE.UU. durante el siglo XX-, por la «maligna influencia» china, y de años de denuncias internas contra la concesión, calificada por el Supremo como lesiva para el Estado.

El vicecanciller panameño Carlos Hoyos, dijo este lunes a la cadena Telemetro que las detenciones de buques de bandera panameña en China han bajado desde junio y se encuentran ya en números normales, una tendencia de la que ya había hablado el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

«Así que pareciera que (la situación con China) tiene un giro positivo y va en aras de desescalar cualquier tipo de tensión que pueda existir que, ciertamente no es lo que queremos», añadió Hoyos.

De las 30 o 40 detenciones habituales de buques de bandera panameña, este año aumentaron a 140, lo que impactó directamente en la marina mercante de Panamá con más de 200 buques abandonando la bandera panameña, según dijo Mulino. EFE

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