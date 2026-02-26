Panamá y Cuba se juegan sus opciones en la ruta al Mundial de baloncesto Catar 2027

3 minutos

Ciudad de Panamá, 26 feb (EFE).- Las selecciones de Panamá y Cuba saldrán este viernes en busca de un triunfo que les permita mejorar su posición en el grupo D del Clasificatorio de las Américas rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto FIBA 2027, que se disputará en Catar.

Con ambos quintetos urgidos de triunfo, el duelo -que se dará en la Arena Roberto Duran en la capital panameña- se perfila como un pulso directo por la supervivencia en el torneo.

Bajo la conducción del técnico boricua Nelson Colón, Panamá buscará exhibir solidez defensiva y dinamismo en transición, aspectos que el estratega considera claves frente a un rival de juego físico y combativo.

«Estamos dándole la guía de la base de cómo pensamos que lo podemos hacer para tener un éxito colectivo. Esto se trata de cinco jugadores y un grupo ejecutando a la misma vez con un propósito», expresó Colón.

El entrenador admitió que atraviesan «un momento complicado», pero subrayó que el enfoque está en «concentrarnos en lo que tenemos en control, que es el próximo partido», antes de medirse el lunes a Argentina en esta misma ventana.

Asimismo, adelantó que conoce el planteamiento cubano, basado en el contacto físico, el empuje del balón y los tiros tempranos.

La llamada «roja sin mangas» combinará experiencia y juventud. Entre sus principales figuras destaca Iverson Molinar, pieza fundamental en el engranaje ofensivo istmeño.

«Queremos ganar, queremos clasificar», afirmó Molinar, quien reconoció que aún hay aspectos por ajustar, aunque valoró la disposición del grupo.

El veterano Ernesto Oglivie fue enfático: «Tenemos que sacar este juego adelante, sea como sea, porque lo necesitamos».

Panamá arrastra dos derrotas ante Uruguay en la primera ventana y una tercera caída complicaría seriamente sus opciones, incluso como mejor tercero.

Cuba, que jugará como visitante en suelo panameño, también llega con foja de 0-2 tras caer en dos ocasiones frente a Argentina en su estreno.

El conjunto dirigido por Osmel Planas apuesta por una plantilla joven, con promedio de edad de 23 años, respaldada por jugadores de experiencia como Pedro Bombino, Marcos Chacón y Reynaldo García.

Entre las piezas a seguir figura Marlon Díaz, referente ofensivo en los duelos previos, quien aseguró que el equipo saltará a la cancha respaldado por el «espíritu de nuestro pueblo» y en busca de una victoria revitalizadora.

Antes del viaje a Panamá, la presidenta de la Federación Cubana de Baloncesto, Dalia Henry, declaró a medios locales que «en los momentos más difíciles, el deporte cubano no ha flaqueado; por el contrario, se ha erguido ante las dificultades y participado en las convocatorias más exigentes». EFE

rao/adl/laa