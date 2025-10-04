The Swiss voice in the world since 1935
Panamá y Puerto Rico avanzan a la final y aseguran cupo en el Mundial Sub-23

La Chorrera (Panamá), 3 sep (EFE).- Panamá y Puerto Rico avanzaron este viernes a la final del Campeonato Panamericano Sub-23 de béisbol, que transcurre en territorio panameño y aseguraron su presencia en el Mundial de la categoría que acogerá Nicaragua.

Panamá venció de remontada a Cuba por 7-2.

Los cubanos se adelantaron en la primera entrada con un jonrón de Raidel Sánchez, con uno en base.

El zurdo Darío Sarduy mantuvo la ventaja hasta la quinta, cuando los panameños respondieron con un racimo de cinco carreras en la alta de la sexta entrada. En el séptimo sumaron otra.

El diestro Jorge García completó la ruta con siete hits permitidos, dos carreras y ocho ponches para llevarse la victoria. Sarduy cargó con la derrota.

En la ofensiva local destacaron Héctor Rayo de 3-2 y tres impulsadas, Jeremy Lezcano de 3-1, dos anotadas y una producida y Germán Ruiz de 4-2 y una anotada.

Por Cuba destacaron Christian Rodríguez de 3-2 y una carrera anotada y Raidel Sánchez de 3-1, jonrón y dos remolques.

En el primer turno, Puerto Rico superó 2-0 a México con una sólida apertura de siete entradas de Jorhan Laboy, quien limitó a cinco incogibles y no permitió carreras a la ofensiva mexicana.

El juego se definió en la sexta entrada, tras la salida del abridor Markos Sánchez. Ante el relevo de Fausto Hernández, Puerto Rico fabricó las dos anotaciones decisivas. Hernández apenas pudo retirar un out y asumió la derrota.

Los boricuas conectaron siete imparables, con protagonismo de Gerardo Prado con 2 imparables en cuatro apariciones al plato y una anotada y Edrick Feliz (2-2). Por México, que registró cinco inatrapables, destacaron Ramiro Domínguez (3-2) y Johan López (2-1).

Cuba y México disputarán este sábado la medalla de bronce y el último cupo al Mundial Sub-23, que se jugará en Nicaragua del 6 al 15 de noviembre de 2026, con sedes en Managua, Masaya y León.EFE

