Panamá ya tiene en el Caribe su primera carretera amigable con el medio ambiente

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Ana de León

María Chiquita (Panamá), 17 mar (EFE).- La primera carretera ecológica de Panamá fue establecida este martes en el Caribe al cruzar por dentro de un nuevo parque nacional bajo restricciones ambientales, tras años de paralización por una orden del Supremo debido a su impacto y el rechazo de las organizaciones.

«Lo más importante es que en Panamá nunca se han hecho verdaderas carreteras ecológicas. Una carretera no es ecológica si no tiene los pasos de fauna, el límite de velocidad, la prohibición de que pasen equipos pesados, y el control con guardaparques y guaritas», dijo a EFE el ministro de Ambiente de Panamá, Juan Carlos Navarro.

El Ministerio de Ambiente y el de Obras Públicas reactivaron este martes el ‘Corredor del Caribe’, un proyecto vial de casi 30 kilómetros por la caribeña provincia de Colón que ahora cuenta con restricciones ambientales específicas para salvaguardar el Parque Nacional Sierra Llorona, por el que atraviesa la carretera.

En 2025, la Corte Suprema de Justicia levantó la suspensión temporal interpuesta un año antes contra el proyecto tras la denuncia de una abogada ambientalista frente al estudio de la huella ambiental. Ahora, el proyecto fue reiniciado con el apoyo de algunas organizaciones.

«En un momento nuestras agrupaciones se opusieron a este proyecto por una serie de falencias que no se contemplaron adecuadamente en el estudio de impacto ambiental. En la actualidad, vemos cómo se han enmendado y tomado medidas apropiadas con los pasos de fauna» señaló a EFE Guido Berguido, de la Asociación Adopta Bosque.

Además, hoy elevó a parque nacional la zona natural Sierra Llorona, con una extensión aproximada de 16.731 hectáreas, de las cuales más del 80 % corresponde a cobertura boscosa. Hay más de 550 registros de mamíferos dentro de ese parque como el tapir, el jaguar, el puma, el ocelote y el puerco de monte, entre otros.

Cruce de animales y límites de velocidad

Esa carretera ecológica prohíbe la circulación de vehículos pesados, establece un límite de velocidad de 40 kilómetros por hora, levanta dos garitas de control y aprovecha algunos de los caminos ya existentes, según la información oficial.

Además incorpora la construcción de 35 pasos de fauna a lo largo de su trazado como pasos aéreos, terrestres secos, terrestres pluviales e integra caminos hacia puentes vehiculares, distribuidos «estratégicamente según evaluaciones técnicas y científicas», de acuerdo al comunicado del Gobierno.

«Estos elementos son los que estamos integrando aquí. Esto nos va a permitir de ahora en adelante replicar este modelo en otras áreas que tienen valor ecológico y que requieren o que ya tienen vías», detalla el ministro de Ambiente panameño.

Todo ello está diseñado para que los animales como monos o ardillas crucen por los puentes aéreos, así como los ñeques, pumas o jaguares por los pasos terrestres secos y aquellas especies vinculadas a zonas húmedas por los pasos pluviales, evitando así atropellos y asegurar la «conectividad ecológica».

Impacto ambiental y económico

Las autoridades sostienen que esta nueva vía, que lleva un 40 % de avance, también supone un impacto económico, tanto para la comunidad de esa provincia como para el ecoturismo, un sector cada vez más en auge en Panamá.

Como señaló a EFE el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, la carretera es una «vía para el desarrollo turístico de este sector protegiendo la fauna y el ambiente» porque «se están tomando todas las precauciones (…) para que pasen los animales».

Así, el ministro de Ambiente detalló que «el primer beneficio es para la comunidad porque se lleva adelante la obra que genera empleo a corto plazo» y el segundo al fomentar y proveer conectividad se genera actividad económica en toda la zona, actividad comercial, pero sobre todo actividad turística.

Se espera que este modelo de infraestructura verde pueda ser replicado a futuro en otras zonas del país de alto valor ecológico para proteger la naturaleza, ser un motor económico e impulsar el turismo amigable con el medio ambiente.EFE

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