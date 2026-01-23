Panameño detenido en Venezuela es liberado, anuncia el presidente de Panamá

1 minuto

Ciudad de Panamá, 23 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció este viernes que el panameño Olmedo Javier Núñez fue liberado en Venezuela, donde estaba detenido desde junio pasado por un presunto espionaje.

«De regreso a casa nuestro compatriota Núñez. Bienvenido a su patria. Adelante!!», escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, en un mensaje acompañado del liberado en lo que parece una cabina de avión.

Hace una semana, el presidente Mulino también había anunciado la liberación de Núñez en base a una «información recibida» y que la celebraba, pero finalmente la misma no se concretó, como posteriormente informó la Cancillería. EFE

