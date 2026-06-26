Panameño que milita en el Deportivo La Guaira se solidariza con Venezuela por terremotos

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Redacción Deportes, 26 jun (EFE).- El futbolista panameño Jorge Gutiérrez, del Deportivo La Guaira, club profesional representativo de La Guaira, la zona cero del «doblete sísmico» que azotó Venezuela, se solidarizó este viernes con el país, donde se registran al menos 920 muertos, 3.360 heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos por el desastre.

«Estoy conmovido por todo lo que le pasó a un pueblo que, la verdad, se merece muchas cosas buenas, también por la calidad de personas que tiene y por el país que es», manifestó Gutiérrez en declaraciones a medios panameños.

El zaguero panameño, de 27 años y miembro de la selección de Panamá en el Mundial 2026, afirmó que ha estado apoyando al pueblo de Venezuela «de la manera» que puede, «dándole ánimo a todas las personas que lo necesitan».

«Que los demás países también se hayan puesto para ayudarlos a ellos (al pueblo venezolano), eso también habla de cómo estamos como seres humanos», comentó el jugador en referencia a la movilización internacional en torno a Venezuela.

Los terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5 y registrados con apenas 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe venezolano, golpearon especialmente al estado costero de La Guaira, contiguo a Caracas, donde numerosos edificios de apartamentos colapsaron total o parcialmente. En esa región se encuentra el principal aeropuerto del país, Maiquetía, que permanece cerrado.

De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los sismos, incluidos unos dos millones de habitantes de Caracas. EFE

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