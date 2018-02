Este contenido fue publicado el 13 de febrero de 2018 16:17 13 de febrero de 2018 - 16:17

Cannabis pobre en THC, cigarrillos electrónicos o sin combustión, juegos en línea. Asistimos a una proliferación de productos cuya distribución es facilitada por el internet y que son susceptibles de provocar adicciones, advierte el Panorama Suizo de las Adicciones 2018.

En los últimos años, la paleta de los productos con nicotina se amplió sin que se conozcan a cabalidad sus efectos sobre la salud. (ostancoff/123RF)

La creatividad en el campo de los productos que presentan riesgos de dependencia no tiene límites. Si bien el número de consumidores ha cambiado poco en los últimos años, los productos a su disposición son cada vez más numerosos. Una evolución que se acelera con la llegada de las nuevas tecnologías.

La anterior es la conclusión de ‘Adicción Suiza’, que publica un panorama anual. La fundación lamenta la falta de datos científicos y pide una mejor respuesta política, explica su portavoz Corine Kibora. Entrevista.

“Las alternativas a los cigarrillos conllevan el riesgo de simplemente expandir el mercado” Corine Kibora Fin de la cita

swissinfo.ch: El actual panorama de las adicciones está marcado por la aparición de nuevos productos en el mercado. ¿Qué respuesta debería dar Suiza a este fenómeno?

Corinne Kibora: Primero, se deben proporcionar recursos a la investigación para conocer mejor los riesgos de esos productos. Los únicos datos de que disponemos sobre los cigarrillos sin combustión (ndlr: el tabaco se calienta sin quemarse) provienen de la industria misma. Por lo tanto, podemos cuestionar su fiabilidad. Debemos luego establecer un marco legal para los nuevos productos. Desafortunadamente, el nuevo proyecto de ley sobre el tabaco, sometido a consulta el pasado mes de diciembre, ha sido suavizado, en particular con respecto a las restricciones en materia de publicidad y mercadotecnia.

Si bien el cigarrillo electrónico es una alternativa con menos riesgo para los fumadores, sigue siendo importante regular mejor los productos clásicos de tabaco, limitando o prohibiendo su publicidad o incluso mediante la adopción de un paquete neutro o el aumento de los precios. De lo contrario, las alternativas conllevan el riesgo de simplemente expandir el mercado, sin empujar a la población a adoptar los productos menos nocivos.

swissinfo.ch: ¿Con el 86% de los usuarios habituales, juega Internet un papel cada vez más importante en el desarrollo de las adicciones?

C.K.: Internet influye en el campo de las adicciones, como en todos los campos de la vida. Es una nueva área para la mercadotecnia y la publicidad, a la que, evidentemente, las industrias del tabaco y el alcohol se han abalanzado. Las redes sociales también ofrecen la posibilidad de utilizar a los internautas como portavoces de productos, a veces sin su conocimiento.

Para hacer frente a esto, debemos encuadrar mejor la publicidad, entre otros, en internet. Por otro lado, debemos enfocarnos en educar a los jóvenes en los medios, permitiéndoles adquirir las armas para decodificar los mensajes de la industria.

swissinfo.ch: Internet es también una fuente de adicciones; en Suiza, unas 70 000 personas lo utilizan de manera problemática. ¿Está Suiza preparada para enfrentar este problema?

C.K.: No del todo, porque es un campo complicado que evoluciona muy rápido. No hace mucho tiempo, no teníamos teléfonos inteligentes. Hoy están en las manos de todos, incluidos los más jóvenes. La observación, la descripción de los usos riesgosos y las técnicas para hacerles frente toman tiempo. Sin embargo, estamos empezando a tener más perspectiva. El hecho de que la Organización Mundial de la Salud haya reconocido este año a los videojuegos como una enfermedad es una señal positiva. Reconocemos que el uso de internet no siempre es trivial. Depende, sin embargo, de las personas. A menudo, los usuarios excesivos pueden tener un problema narcisista, una mayor necesidad de reconocimiento y una baja estima de sí mismos, cosas que tal vez deberían ajustar de otras maneras, pero de las cuales internet es un síntoma.



Traducido del francés por Marcela Águila Rubín

