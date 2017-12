Derechos de autor

¿Cómo es un estudiante típico en Suiza? Isobel Leybold-Johnson 11 de diciembre de 2017 - 15:03 Hay casi 200 000 estudiantes universitarios en Suiza. ¿Qué sabemos sobre su trayectoria y de cómo se las arreglan financieramente? A fines de noviembre, la Oficina Federal de Estadísticas publicó su más reciente encuesta sobre la situación social y económica de los estudiantes, la cuarta desde 2005. El estudio se basa en una muestra representativa de alrededor de 26 000 alumnos de universidades y de escuelas superiores de ciencias aplicadas y de formación docente, a los que se les preguntó sobre su vida y sus finanzas. Un total de 199 145 estudiantes se inscribieron en tales instituciones durante el año académico 2015-2016. Las mujeres constituyeron el 52% del alumnado. El mayor porcentaje de entre ellas, 73%, asistían a escuelas de Pedagogía. Su número decreció en el nivel postdoctoral (los doctorados no se incluyeron en el estudio) en virtud, muchas veces, de la presión de conciliar familia y academia. La edad promedio de un estudiante en una universidad suiza es de 25,1 años, pero es más alta en instituciones de ciencias aplicadas (26.1) y entre maestros en formación (29). Lo anterior, como lo explica la Oficina de Estadísticas, obedece a que aquellos que se forman en las áreas de ciencias aplicadas y de docencia a menudo combinan estudios y trabajo, o bien cambiaron de carrera. Más de la mitad de los jóvenes que asisten a instituciones de educación superior tienen al menos un padre con una carrera de nivel universitario. Los expertos afirman que el hecho de que solamente el 20% de los alumnos obtengan el diploma necesario para continuar una educación superior significa que la entrada a una universidad es muy selectiva en Suiza, en comparación con otros países. Del 30% de los estudiantes de origen extranjero, casi la mitad (14%) llegan a Suiza tras obtener su calificación de ingreso a la universidad. Otro 6% son inmigrantes de primera generación y el 10%, de segunda, nacidos en Suiza. El estudio de la Oficina de Estadísticas estima que los estudiantes en Suiza cuentan con un promedio mensual de 2 048 francos. Su gasto promedio durante el semestre de primavera de 2016 ascendió a 1 737 francos por mes. Un factor principal en ese rubro fue la permanencia (o no) de los jóvenes en el hogar familiar. Las tasas de matrícula en Suiza son todavía muy bajas en comparación con las de muchos otros países. La tarifa de estudio promedio para un estudiante suizo en el semestre de primavera de 2016 fue de 901 francos (algunas universidades cobran más a los estudiantes extranjeros). La encuesta también aborda la movilidad de los estudiantes: La realización de al menos un semestre en otra institución, estudios en el extranjero sin necesariamente obtener un título, o cursos en paralelo en más de una institución. De los estudiantes suizos que habían efectuado un semestre de intercambio, el 71% lo hizo fuera de Suiza. Entre las razones principales por las que los estudiantes no fueron al extranjero están las finanzas, la falta de interés o del tiempo necesario para la organización requerida y la preocupación de que sus estudios se prolongaran o que no se ajustaran a su empleo.