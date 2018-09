Locarno ha sido el primer escenario internacional para un gran número de directores, como Jim Jarmusch, Spike Lee o Gus Van Sant. La edición de este año, que se celebra entre el 1 y el 11 de agosto, contará con un presupuesto más elevado, y ofrecerá una gran plataforma para las películas pequeñas. El director Jay Duplass una vez declaró que “los productores no vienen a alardear de película, pasar su guión o codearse con gente famosa. Vienen a celebrar el cine y la vida”.

Parece que no debe cundir el pánico. El teórico italiano del cine y la televisión, Francesco Casetti, insiste en que el cine solo se ha reubicado en nuevos espacios y nuevos dispositivos. Para Lucchini, es una situación en la que todos salen ganando. “Cada vez se crean más plataformas en las que poder ver películas, y eso solo puede ser positivo”, señala.

“Sí. No puedes salir y filmar algo con tu iPhone y pensar que es lo suficientemente bueno. Muchas de las personas que se inscriben en nuestra escuela ya han realizado vídeos para YouTube, pero se dan cuenta de que eso no es más que el principio. Necesitan más formación para perfeccionar sus habilidades cinematográficas”, opina Lucchini.

Si “el vídeo mató a la estrella de la radio” [el primer vídeo transmitido por MTV, ‘Video Killed The Radio Star’ por The Buggles], ¿Netflix y YouTube han acabado con el cine? Internet está lleno de historias de gente cuyos vídeos en YouTube se han vuelto virales, elevando a la categoría de superestrella a blogueros y creadores de vídeos en su tiempo libre. ¿Son, pues, necesarias las escuelas de cine?

El Festival de Locarno u otros festivales de cine suizos seleccionan algunas de las películas de fin de curso, mientras que algunos estudiantes son reconocidos internacionalmente. Stefano Etter, por ejemplo, con ‘ The Lives of MeccaEnlace externo ’ (que narra la historia de jugadores de balonmano en Coney Island), ganó el premio al mejor documental en el festival de cine Piemonte Movie gLocal Film FestivalEnlace externo , en Italia.

‘Sweet Smell of Success’ (película con Burt Lancaster y Tony Curtis como protagonistas, 1957)

¿El hecho de que la escuela ponga el foco en la lengua italiana podría obstaculizar sus esfuerzos por obtener mayor reconocimiento? Tal vez, pero Lucchini no está dispuesto a cambiar esto de momento. “Nuestra lengua de trabajo es el italiano, porque la escuela nace en el Tesino y nuestro espíritu e identidad son de aquí”, dice. Swissinfo.ch ha visitado CISA para conocer a los estudiantes que estaban preparando sus películas de fin de curso.

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Los estudiantes impulsan el Festival de Locarno Julie Hunt 31 de julio de 2018 - 11:00 La bella ciudad de Locarno, al sur de Suiza, durante diez días en agosto se llena de aficionados al cine y cineastas internacionales. Locarno acoge uno de los festivales de cine más importantes de Europa, y su éxito se debe –en parte– a los estudiantes de cine de la localidad, que trabajan detrás del telón. Con el festival (que este año cumple su 71ª edición), la tradición cinematográfica está totalmente arraigada en esta tranquila ciudad a orillas del lago Mayor, a donde el año pasado la Academia de Ciencias Audiovisuales CISA trasladó su sede desde Lugano. ¿Qué simboliza la escuela y qué la hace especial? Esta es la historia de la relación entre la escuela de cine y el festival, contada a través del título de seis películas. ‘Help!’ (comedia musical con los Beatles, 1965) Durante los últimos 12 años, CISA ha ayudado al festival a lo largo de los diez días del evento. En 2018 la escuela se convierte en “socio académico”. El director de CISA, Domenico Lucchini, explica que esto les ha beneficiado. “Podemos decir que CISA es la escuela del festival, y podemos utilizar el logo del certamen en todas nuestras comunicaciones”, señala. Los estudiantes realizan los vídeos del festival para el canal interno de televisión Pardo Live, y cada año producen 5 o 6 cortometrajes que pueden utilizarse para promocionar el festival a lo largo del año. El pasado mes de abril uno de estos trailers se mostró en ‘Locarno en Los Ángeles’. Un minifestival de cuatro días surgido de la colaboración entre el Festival de Locarno, un cine de Los Ángeles y el Consulado de Suiza en Los Ángeles, que exhibió películas presentadas a concurso en la 70ª edición del Festival de Locarno. “La asociación con el Festival de Locarno es un gran campo de entrenamiento para nuestros estudiantes: les permite practicar lo que han aprendido y colaborar con profesionales de la industria”, declara Lucchini. ‘The Italian Job’ (película británica protagonizada por Michael Caine, 1969) Todos los estudiantes de CISA hablan italiano. La academia recibe cada año unas 40 solicitudes de ingreso, aunque solo acepta 15 estudiantes por curso, a quienes se exige ser mayores de 18 años y tener aprobada la prueba de acceso a la universidad. La escuela también admite a candidatos que hayan completado su formación en el campo de las artes visuales. Hay, más o menos, un profesor por cada estudiante, y las clases son en italiano, excepto cuando figuras de la industria cinematográfica y la televisión ofrecen clases magistrales; por lo general, estas son en inglés. ¿El hecho de que la escuela ponga el foco en la lengua italiana podría obstaculizar sus esfuerzos por obtener mayor reconocimiento? Tal vez, pero Lucchini no está dispuesto a cambiar esto de momento. “Nuestra lengua de trabajo es el italiano, porque la escuela nace en el Tesino y nuestro espíritu e identidad son de aquí”, dice. Swissinfo.ch ha visitado CISA para conocer a los estudiantes que estaban preparando sus películas de fin de curso. ‘The Arrival’ (película de terror de ciencia ficción con Charlie Sheen, 1996) Según Lucchini, resulta algo extraño cuando la escuela de cine llega por primera vez al Tesino –en un entorno sin institutos y universidades–, “una especie de OVNI”. El cineasta Pio Bordoni, cuyo objetivo es crear una institución muy práctica que prepare a los estudiantes para el mundo laboral, en 1992 funda el Conservatorio Internacional de Ciencias Audiovisuales de Lugano. Bordoni realiza un gran esfuerzo para obtener reconocimiento y que el centro siga en funcionamiento. Y para ello invierte parte de su dinero. El gran avance se produce en 1999, cuando se convierte en una escuela de artes aplicadas con financiación del cantón. ‘Darkest Hour’ (drama de guerra protagonizado por Gary Oldman como Winston Churchill, 2017) Mientras las otras escuelas de cine suizas de Lausana, Ginebra y Zúrich siguen integradas en las facultades de arte, CISA se convierte en el único instituto técnico especializado en formación profesional. Está financiado por la Confederación (el Estado), el cantón del Tesino y el municipio de Locarno, y cobra matrículas anuales de hasta 9 000 francos. Lucchini justifica el desembolso. “Cuando un estudiante termina sus tres años, tiene un portafolio increíble; ha hecho cuatro películas propias; y puede hacer su película de fin de curso con productores externos o la televisión. Veinticinco de nuestras películas de diploma se han realizado en coproducción con la televisión y se han emitido por la tele”. ‘Sweet Smell of Success’ (película con Burt Lancaster y Tony Curtis como protagonistas, 1957) CISA tiene un índice de éxito elevado, ya que entre el 80% y el 85% de sus estudiantes encuentran trabajo en su área de formación. Muchos son contratados por la televisión pública suiza, que, en colaboración con la escuela, ha creado el diploma de ‘Productor Creativo’ para enseñar a los estudiantes las habilidades especializadas que necesita dicha televisión. Lucchini dice que 20 exalumnos están trabajando en esta cadena de televisión. Otros trabajan para productoras, cines y el festival de cine. El Festival de Locarno u otros festivales de cine suizos seleccionan algunas de las películas de fin de curso, mientras que algunos estudiantes son reconocidos internacionalmente. Stefano Etter, por ejemplo, con ‘The Lives of Mecca’ (que narra la historia de jugadores de balonmano en Coney Island), ganó el premio al mejor documental en el festival de cine Piemonte Movie gLocal Film Festival, en Italia. ‘This Is the End’ (disaster comedy, 2013) Si “el vídeo mató a la estrella de la radio” [el primer vídeo transmitido por MTV, ‘Video Killed The Radio Star’ por The Buggles], ¿Netflix y YouTube han acabado con el cine? Internet está lleno de historias de gente cuyos vídeos en YouTube se han vuelto virales, elevando a la categoría de superestrella a blogueros y creadores de vídeos en su tiempo libre. ¿Son, pues, necesarias las escuelas de cine? “Sí. No puedes salir y filmar algo con tu iPhone y pensar que es lo suficientemente bueno. Muchas de las personas que se inscriben en nuestra escuela ya han realizado vídeos para YouTube, pero se dan cuenta de que eso no es más que el principio. Necesitan más formación para perfeccionar sus habilidades cinematográficas”, opina Lucchini. ¿Se puede seguir hablando de industria cinematográfica en la era digital o es el final? En enero de 2018, Bloomberg anunció que para Hollywood 2017 ha sido un año terrible: el cine ha caído al nivel más bajo en una generación. Algo que podría deberse, en parte, a la popularidad de las redes de transmisión en directo, como Netflix, que mantienen a los potenciales espectadores pegados a sus pantallas. Parece que no debe cundir el pánico. El teórico italiano del cine y la televisión, Francesco Casetti, insiste en que el cine solo se ha reubicado en nuevos espacios y nuevos dispositivos. Para Lucchini, es una situación en la que todos salen ganando. “Cada vez se crean más plataformas en las que poder ver películas, y eso solo puede ser positivo”, señala. Festival de Locarno Este festival se remonta a 1946 y es uno de los más antiguos. Su pantalla principal, en la Piazza Grande, es la mayor de su estilo en Europa. La plaza puede albergar hasta 8.000 espectadores al aire libre. Y el festival de cine es una atracción importante para los turistas. Según el sitio web oficial de la ciudad, genera hasta 30 millones de francos en ingresos por turismo. Locarno ha sido el primer escenario internacional para un gran número de directores, como Jim Jarmusch, Spike Lee o Gus Van Sant. La edición de este año, que se celebra entre el 1 y el 11 de agosto, contará con un presupuesto más elevado, y ofrecerá una gran plataforma para las películas pequeñas. El director Jay Duplass una vez declaró que “los productores no vienen a alardear de película, pasar su guión o codearse con gente famosa. Vienen a celebrar el cine y la vida”.