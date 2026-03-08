Pantallas gigantes en Londres emiten mensajes feministas por el Día de la Mujer

2 minutos

Londres, 8 mar (EFE).- Las gigantes pantallas digitales del complejo cultural Outernet, a la salida de la estación de metro de Tottenham Court Road, en el centro de Londres, emiten este domingo mensajes feministas y de solidaridad con las mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Los mensajes, impulsados por el Ayuntamiento de Londres, incluyen un llamamiento del alcalde de la ciudad, el laborista Sadiq Khan, a «defender, creer y respetar a todas las mujeres hoy y todos los días», según informó el consistorio.

La iniciativa forma parte de un programa especial de contenidos por el Mes Internacional de la Mujer que se proyectará durante marzo en las pantallas de Outernet, uno de los mayores espacios digitales inmersivos de Europa.

Coincidiendo con la conmemoración del 8 de marzo, Khan anunció además el viernes una dotación adicional de 9 millones de libras (unos 10,35 millones de euros) para reforzar los servicios de apoyo a víctimas y supervivientes de violencia contra las mujeres y las niñas.

De esa cantidad, 6 millones de libras (6,9 millones de euros) se destinarán a una nueva ronda del fondo municipal para organizaciones comunitarias que ofrecen asesoramiento legal, apoyo psicológico y otros servicios a mujeres afectadas por distintas formas de violencia.

Otros 3 millones (3,45 millones de euros) financiarán un nuevo programa para ayudar a las víctimas a lograr independencia económica de sus agresores mediante formación, desarrollo de habilidades y acceso al empleo.

Según el Ayuntamiento de Londres, la financiación se distribuirá durante los próximos tres años y se suma a los más de 277 millones de libras (unos 318,5 millones de euros) que Khan ha destinado a combatir la violencia contra mujeres y niñas desde que asumió el cargo en mayo de 2016.

El alcalde subrayó que el objetivo es ayudar a las supervivientes a «reconstruir sus vidas» y evitar que la dependencia económica las obligue a regresar a situaciones de abuso. EFE

jm/vh