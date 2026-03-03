Pantoja añade Santo Domingo a su gira americana para celebrar sus 50 años de carrera

Santo Domingo, 3 mar (EFE).- Isabel Pantoja ha añadido un concierto en Santo Domingo, el 23 de mayo, a su pequeña gira americana para celebrar sus 50 años en los escenarios, que por el momento cuenta con cinco fechas confirmadas.

La cantante española se presentará en Lima, en Costa 21, el 27 de abril, para luego ir al Movistar Arena de Santiago de Chile, el día 29; al Coca Cola Music Hall de San Juan de Puerto Rico, el 3 de mayo y al teatro United Palace de Nueva York el día 8.

De momento la última cita será la de Santo Domingo, donde actuará en el anfiteatro de Altos de Chavón, en la provincia La Romana (este de la República Dominicana) en versión sinfónica, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional, informó este martes la promotora del evento.

«Cinco décadas después de iniciar una carrera que redefinió la copla contemporánea y marcó a varias generaciones, la artista española volverá a presentarse en República Dominicana», en un concierto que no será solo un repaso de éxitos.

Será «la puesta en escena de una trayectoria que ha atravesado tendencias, épocas y formatos sin perder vigencia», precisó la nota. EFE

