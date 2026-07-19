Paolo Bacigalupi quiere que sus novelas de ciencia ficción climática hagan reflexionar

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Avilés (España), 19 jul (EFE).- El autor estadounidense Paolo Bacigalupi confía en que sus novelas, muchas de ellas basadas en las consecuencias futuras del cambio climático, hagan reflexionar a los lectores sobre esta cuestión, que no vean esas catástrofes climáticas tan lejanas a su realidad y su vida.

En una entrevista con EFE con motivo de su participación en el Festival Celsius 232 de terror, fantasía y ciencia ficción de Avilés (norte de España), Bacigalupi muestra la esperanza de causar cierto impacto con sus trabajos, aunque cree que puede que mucha gente considere que las consecuencias derivadas del cambio climático están muy lejos de su situación personal.

«Lo que quiero es que los lectores se vean teletransportados a un futuro bien descrito y detallado, donde puedan vivir el auténtico horror que supone enfrentarse al cambio climático y que, cuando vuelvan a su vida cotidiana, una vez que hayan acabado la novela, piensen en los desgraciados que van a ser si llega ese futuro», reflexiona.

Cuando escribió ‘Cuchillo de agua’ (2015), una novela distópica que habla de un cambio climático que provoca una sequía extrema que hace desatar una guerra, pensó en un futuro que llegaría dentro de unas décadas, pero no tenía en ese momento la percepción que ahora tiene de lo que le espera a la humanidad.

Ahora, explica, desde la realidad del momento, ve ese futuro peor de como lo describió en su novela porque reconoce que lo infravaloró.

«Cuando escribía ‘Cuchillo de agua’ no me imaginaba un futuro tan malo, nunca pensé que el ser humano fuera a ser tan estúpido ni que fuese a ser deliberadamente suicida, lo digo especialmente por Estados Unidos y la deriva tan infantil que está llevando la situación en este momento», dice el autor.

Bacigalupi, que se dio a conocer con una serie de relatos de ciencia ficción y con ‘La chica mecánica’, su primera obra, se hizo con los premios Hugo, Nébula, Locus y Compton Crook a la mejor novela y entró en la lista de los diez mejores libros de 2009 de la revista Time.

Ha publicado también la trilogía de novelas juveniles ‘Ship Breaker’, y ha ganado premios como el John W. Campbell Memorial o el Theodore Sturgeon.

Su próximo libro será muy diferente, puesto que se adentrará en la fantasía ubicada en la Italia del Renacimiento y reconoce que lo está escribiendo «por puro placer» para sí mismo.

«Con los años, estar todo el tiempo pensando en catástrofes y desastres mundiales, no es mentalmente muy saludable», comenta, y de ahí nacerá ‘Navola’, su siguiente obra. EFE

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