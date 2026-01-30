Paolo Guerrero anota el primer gol de la liga peruana de 2026, en victoria de Alianza Lima

Lima, 30 ene (EFE).- Paolo Guerrero, de 42 años, anotó este viernes de penalti el primer gol de la Liga 1 peruana de este año, y encaminó la victoria por 1-2 de Alianza Lima en su visita al Sport Huancayo, en los 3.200 metros de altitud de la ciudad del mismo nombre, en los Andes centrales del país.

El máximo goleador de la selección peruana, quien cumplió 42 años el 1 de enero, marcó a los 32 minutos con un potente remate que sucedió a una falta en el área del Huancayo sobre el defensa Renzo Garcés.

El equipo local empató a los 43 minutos con un remate de cabeza del argentino Nahuel Luján tras un centro del extremo Jeremy Canela.

Alianza coronó una trabajada victoria con un tiro libre ejecutado a los 90 minutos por el delantero argentino Alan Cantero.

El equipo blanquiazul, que dirige el argentino Pablo Guede, abrió por todo lo alto su participación en el Torneo Apertura, la primera parte la Liga 1 peruana, que este viernes continuará con el partido entre UTC y Atlético Grau.

El sábado se enfrentarán Sport Boys con Chankas, Juan Pablo II con Cajamarca y Melgar con Cienciano, mientras que el domingo jugarán Deportivo Garcilaso con Sporting Cristal, Alianza Atlético con Cusco y Universitario con ADT.

La primera fecha del Apertura será cerrada el lunes con el partido entre Comerciantes Unidos y Moquegua. EFE

