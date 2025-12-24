Papá Noel está repartiendo millones de regalos, según el rastreo militar de EE.UU.

2 minutos

Washington, 24 dic (EFE).- Papá Noel, a bordo de su trineo tirado por renos, está repartiendo este miércoles de Nochebuena millones de regalos a los niños de todo el mundo que se han portado bien este año, según el rastreo anual del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (Norad).

Desde hace 70 años, los ejércitos de Estados Unidos y de Canadá siguen cada Nochebuena los pasos de Papá Noel, que visita primero Nueva Zelanda y Australia, donde anochece antes, y luego continúa por Asia, África y Europa para terminar en América.

Para que los más pequeños de la casa puedan seguir en tiempo real a Papá Noel, el Norad habilitó otro año más la web www.noradsanta.org con un mapa donde se puede ver a Papá Noel y a sus renos saltar de país en país.

La página, que está disponible en nueve idiomas – inglés, español, alemán, francés, italiano, portugués, chino, japonés y coreano- también indica cuántos minutos quedan para su próximo parada y contiene un contador de regalos repartidos.

A las 15.00 GMT, Papá Noel ya había repartido más de 1.300 millones de regalos en Nueva Zelanda, Australia, Japón y Filipinas y estaba surcando los cielos de China.

«El Norad rastrea a Papá Noel, pero sólo Papá Noel conoce su ruta, lo que significa que no podemos predecir dónde ni cuándo llegará a tu casa», declaró el Pentágono en un comunicado.

Además de consultar el mapa, los niños pueden llamar a la base aérea de Peterson, en Colorado Springs, sede del Norad, donde cerca de mil voluntarios responden a sus preguntas durante todo el día.

En 2024, el centro de operaciones recibió alrededor de 380.000 llamadas.

Esta tradición navideña cumple ahora 70 años y se remonta a cuando el predecesor del Norad, el Comando de Defensa Aérea Continental (Conad), comenzó a rastrear el recorrido de Papá Noel a raíz de un curioso malentendido.

Todo empezó en 1955, cuando los grandes almacenes Sears publicaron un anuncio en un periódico de Colorado invitando a los niños a llamar a Papá Noel, pero por error el anuncio incluía el número telefónico del entonces comandante en jefe del Conad, el coronel Harry Shoup.

Aquellas Navidades, Shoup recibió cientos de llamadas de niños y decidió que era necesario crear un centro de voluntarios para ayudar a los más pequeños a conocer mejor el viaje de Papá Noel. EFE

er/lar