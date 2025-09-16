Papúa Nueva Guinea celebra 50 años de independencia con un pacto de Defensa con Australia

3 minutos

Sídney (Australia), 16 sept. (EFE) – Papúa Nueva Guinea celebró este martes el 50º aniversario de su independencia de Australia, un día antes de la firma de un acuerdo clave en materia de defensa con Canberra, por el cual ambas naciones integrarán sus Ejércitos.

El pacto, cuyo contenido fue adelantado a finales de la semana pasada por la cadena pública australiana ABC, busca reforzar los lazos entre ambos países en un momento de creciente interés estratégico en el Pacífico por parte de China y EE.UU., y contempla cooperación militar, formación de personal y ejercicios conjuntos.

El tratado permitirá a Australia reclutar soldados de Papúa Nueva Guinea y viceversa, además de brindar una vía para que los ciudadanos de Papúa Nueva Guinea obtengan la ciudadanía australiana sirviendo en el Ejército australiano.

«No hablamos de interoperabilidad, sino de fuerzas totalmente integradas. La Fuerza de Defensa Australiana (ADF) y la Fuerza de Defensa de Papúa Nueva Guinea (PNGDF) trabajan en estrecha colaboración, utilizando el mismo equipo… luchando juntas, defendiendo nuestras soberanías como una fuerza integrada», explicó a ABC el ministro de Defensa de PNG, Billy Joseph.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, su ministro de Defensa, Richard Marles, y el ministro para el Pacífico, Pat Conroy, se encuentran desde este lunes en Port Moresby para participar en las celebraciones y ultimar la firma del tratado.

Medio siglo de independencia

Papúa Nueva Guinea alcanzó su independencia el 16 de septiembre de 1975, separándose de la administración australiana que había gobernado la región desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

La conmemoración de este medio siglo de independencia incluyó hoy actos oficiales, desfiles y mensajes de unidad, subrayando la importancia de fortalecer la estabilidad interna y la cooperación internacional para el futuro del país.

El primer ministro de la nación isleña, James Marape, rindió homenaje este martes a los 60.000 años de historia del país durante un acto en Independence Hill, ante un auditorio lleno y acompañado por dignatarios internacionales, entre ellos el príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, representante del rey Carlos III y la familia real británica.

«Somos un pueblo antiguo. Kuk, en las Tierras Altas Occidentales, es el sitio agrícola más antiguo del mundo. La cerámica Lapita encontrada en nuestras islas y en todo el Pacífico es prueba de nuestra herencia ancestral», afirmó Marape.

La nación heredó un mosaico cultural y lingüístico único, con más de 800 lenguas y numerosas tradiciones ancestrales, y la independencia marcó el inicio de un esfuerzo por construir un Estado moderno que integrara esta diversidad y promoviera el desarrollo económico, social y político del país.

A pesar de sus riquezas naturales, incluidas la minería y los recursos forestales, Papúa Nueva Guinea enfrenta desafíos persistentes, como la pobreza generalizada, la limitada infraestructura y el acceso desigual a educación y salud.

Además, los conflictos locales, la corrupción y la gestión de recursos han complicado su desarrollo. EFE

