Sin embargo, el secretario de Estado para la Migración, Mario Gattiker, no excluye “que ciertos cantones esperen la evaluación final del proyecto para analizar la posibilidad de aplicar un programa análogo, adecuado a sus condiciones particulares”.

Kamermann comenta que en la región helvética de habla alemana (situada en la parte este del mapa), y en el mundo anglosajón, se oye a menudo el argumento de que "no se debe ayudar a los ‘sin papeles’ porque eso sería como recompensarlos por su situación ilegal.”

Cabe decir que Ginebra mucho antes de Papyrus ya se mostraba como el cantón más activo, y de lejos, en materia de regularizaciones. Baste ver el siguiente gráfico con las cifras de 2012 a 2016. (SEM aún no ha publicado los datos de 2017, pero informa que el año pasado aceptó 537 regularizaciones de Ginebra).

Pero muchos son aquellos que no han tenido la suerte de este brasileño para poder cumplir con todos los requisitos, “ya sea por deudas o porque su ingreso no es suficiente para justificar su existencia aquí”, indica el abogado Remy Kammermann, del Centro Social Protestante ( CSPEnlace externo ).

Everton se casó con una joven de su país de origen y con la que ha procreado dos hijas. “La mayor (12) estaba llegando a una edad en la que ya no podía vivir sin papeles. ¿Cómo explicarle esto a tu hija?, se cuestionaba. Justo entonces llegó Papyrus.

“Cuando les dije que estaba reuniendo los documentos para mi regularización, no me creían”, comenta.

La mano de obra barata que Suiza no puede deslocalizar

Esa doble estrategia, reforzada con diversas medidas de acompañamiento, convenció a la Berna federal para respaldar el singular programa ginebrino, “una acercamiento nuevo y centrado en la situación particular de Ginebra y que representa una vía exploratoria interesante en el tema de migración y trabajo ilegal”, argumenta Mario Gattiker, al frente de la Secretaría de Estado para la Migración (SEM).

Papyrus destaca por su doble objetivo: “servir para normalizar el estatus de estancia de un grupo preciso de inmigrantes indocumentados según criterios estrictos dentro del marco legal establecido y sanear los sectores de la economía afectados por el trabajo no declarado y la competencia desleal en el ámbito salarial”, explica Maudet.

“Como mujer -explica-, es sencillo obtener trabajo en los hogares suizos, y, afortunadamente, mis patronas que me han tratado muy bien”, comenta la joven madre de familia.

Nueva vida “legal” para mil indocumentados en Ginebra Patricia Islas y Simon Bradley 28 de febrero de 2018 - 11:00 “Escuché que Suiza era mejor”, indica Purevmaa, de Mongolia, al recordar cómo inició su vida ‘clandestina’ aquí hace 13 años. Hoy forma parte de los 1 093 beneficiarios de Papyrus, operación piloto para la regularización de los trabajadores indocumentados de larga data en Ginebra. Desde 2005, año de su ingreso a Suiza, Purevmaa se ocupa de tareas domésticas para obtener sus ingresos. “Muchos compatriotas encontraron en Ginebra un buen trabajo. Decidí venir. Llegué a los 24 años, junto con otra chica de Mongolia. Su hermano ya estaba aquí: Nos alojó y nos consiguió empleo”, describe. “Como mujer -explica-, es sencillo obtener trabajo en los hogares suizos, y, afortunadamente, mis patronas que me han tratado muy bien”, comenta la joven madre de familia. “Llevo una vida correcta, sin deudas; y mi esposo y yo podemos sacar adelante a nuestra familia con lo que ganamos”, indica. Bajo esas circunstancias, decidió presentar su expediente para la regularización en el marco del proyecto Papyrus. El Sindicato interprofesional de trabajadoras y trabajadores SIT le ayudó a integrar todos los documentos necesarios. “Reunirlos nos llevó tres meses, pero lo más difícil fue la espera de seis meses para conocer la decisión. “Estaba muy angustiada”, confiesa. Su solicitud fue aceptada. Una negativa hubiera significado su expulsión. “Una política migratoria digna de su nombre debe ser firme, pero también humana”, sostiene a swissinfo.ch Pierre Maudet, miembro del Gobierno colegiado del cantón de Ginebra y responsable de la cartera de Seguridad y Economía, luego de dar a conocer el balance intermedio del proyecto piloto, el 20 de febrero pasado. Si bien cuatro personas se vieron forzadas a salir de Suiza porque sus expedientes fueron rechazados, 244 familias (374 adultos y 412 niños), ocho parejas sin hijos y 291 personas solteras han recibido su permiso de estancia desde la fase de prueba del programa, iniciada discretamente en otoño de 2015, con el acuerdo de las autoridades federales. La doble estrategia de Papyrus “No es una regularización colectiva ni una amnistía, sino una evaluación de caso por caso” Mario Gattiker, SEM Papyrus destaca por su doble objetivo: “servir para normalizar el estatus de estancia de un grupo preciso de inmigrantes indocumentados según criterios estrictos dentro del marco legal establecido y sanear los sectores de la economía afectados por el trabajo no declarado y la competencia desleal en el ámbito salarial”, explica Maudet. Esa doble estrategia, reforzada con diversas medidas de acompañamiento, convenció a la Berna federal para respaldar el singular programa ginebrino, “una acercamiento nuevo y centrado en la situación particular de Ginebra y que representa una vía exploratoria interesante en el tema de migración y trabajo ilegal”, argumenta Mario Gattiker, al frente de la Secretaría de Estado para la Migración (SEM). Gattiker recuerda que es de competencia federal aprobar los permisos de estancia para los denominados ‘sin papeles’ y que los expedientes Papyrus son examinados en el marco legal existente. Además, subraya que el proyecto “no es una regularización colectiva ni una amnistía, sino una evaluación de caso por caso”. Fruto de 15 años de lucha Un grupo de organizaciones de defensa de los ‘sin papeles’ han unido esfuerzos para establecer un inmenso operativo de información y acompañamiento para verificar quiénes pueden reunir los criterios para la regularización. Tres mil personas han solicitado su asesoría, gratuita, desde febrero pasado, informa Marianne Halle, del Centro de Contacto Suizos-Inmigrantes (CCSI). La definición clara de estas exigencias ha sido esencial para el éxito de la operación, acota. Papyrus: criterios para la regularización Dar prueba de independencia financieraAnunciar todos los empleos que realizaEstar libre de deudas y de antecedentes penalesDemostrar vivir en Ginebra de modo continuo desde hace diez años. Para aquellos con hijos en edad escolar, cinco años.Hablar francés (nivel básico) Según una muestra realizada por la Universidad de Ginebra, las personas que han obtenido su regularización, vía Papyrus, provienen de Europa del Este (Kosovo, Macedonia y Bosnia, 10%), de Asia (Filipinas y Mongolia, 6%), de África (Marruecos, Argelia y Túnez, 3%) y, sobre todo, de Latinoamérica (Brasil, Bolivia, Colombia, entre otros países, 80%). El mesero que nadie consideraba ‘ilegal’ Everton es de Brasil. Es mesero en un restaurante del casco viejo de Ginebra desde hace diez años. Nadie de sus conocidos había imaginado que fuera “indocumentado”. “Cuando les dije que estaba reuniendo los documentos para mi regularización, no me creían”, comenta. Su madre lo trajo de su Brasil natal a vivir a Ginebra a la edad de 16 años. “No quería estar aquí, pero terminé por acostumbrarme. Finalmente hice amigos y fui a la escuela. Hoy amo esta ciudad”, sonríe. A los 17, un amigo le propuso un empleo en una panadería. “Aprendí pronto que podía declarar mis contribuciones a los seguros sociales, sin tener permiso de estancia”. Everton se casó con una joven de su país de origen y con la que ha procreado dos hijas. “La mayor (12) estaba llegando a una edad en la que ya no podía vivir sin papeles. ¿Cómo explicarle esto a tu hija?, se cuestionaba. Justo entonces llegó Papyrus. Pero muchos son aquellos que no han tenido la suerte de este brasileño para poder cumplir con todos los requisitos, “ya sea por deudas o porque su ingreso no es suficiente para justificar su existencia aquí”, indica el abogado Remy Kammermann, del Centro Social Protestante (CSP). Por otra parte, con los expedientes de los indocumentados, Papyrus permite descubrir el comportamiento de sus patrones, sobre todo en el sector doméstico. Sorprende constatar que la mayoría de ellos están en regla: pagan las contribuciones sociales de sus empleados sin permiso de estancia y les ofrecen salarios conforme a la norma. Solo en 16% de los casos se observan irregularidades. “Señal desastrosa” El programa piloto continúa en Ginebra, donde unos 15 expedientes por semana quedan listos para su evaluación. Dentro y fuera del pequeño cantón helvético, Papyrus ha despertado interés o severas críticas. La sección local del Partido Unión Democrática de Centro (UDC) considera que el proyecto envía una "señal desastrosa" y que solo atraerá a más inmigrantes ilegales a la región. Se calcula que a finales de 2018, cuando concluya el proyecto piloto, unas 2 000 personas habrán obtenido la regularización en Ginebra. Este cantón alberga 13 000 de los 76 000 indocumentados que se presume existen en Suiza, según datos del estudio más reciente sobre los ‘sin papeles’ (2015). Ginebra, el más activo en regularizaciones Cabe decir que Ginebra mucho antes de Papyrus ya se mostraba como el cantón más activo, y de lejos, en materia de regularizaciones. Baste ver el siguiente gráfico con las cifras de 2012 a 2016. (SEM aún no ha publicado los datos de 2017, pero informa que el año pasado aceptó 537 regularizaciones de Ginebra). A título comparativo: Zúrich tramitó 10 regularizaciones en ese mismo periodo. El abogado Remy Kammermann advierte que “muchas autoridades en la Suiza de expresión alemana niegan el problema, lo que es bastante sorprendente en un cantón donde se calcula que hay entre 25 000 y 30 000 inmigrantes indocumentados". Kamermann comenta que en la región helvética de habla alemana (situada en la parte este del mapa), y en el mundo anglosajón, se oye a menudo el argumento de que "no se debe ayudar a los 'sin papeles' porque eso sería como recompensarlos por su situación ilegal."

Sin embargo, el secretario de Estado para la Migración, Mario Gattiker, no excluye "que ciertos cantones esperen la evaluación final del proyecto para analizar la posibilidad de aplicar un programa análogo, adecuado a sus condiciones particulares".

Y entre tanto, el debate sobre los 'sin papeles' seguirá ocupando los titulares en Suiza: