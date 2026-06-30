Paquetá, pendiente de pruebas por dolores musculares; Raphinha avanza en su recuperación

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Morristown (EE.UU.), 30 jun (EFE).- El centrocampista brasileño Lucas Paquetá se sometió este martes a exámenes médicos tras acabar con dolores en el muslo izquierdo el partido de dieciseisavos de final del Mundial contra Japón, mientras que el extremo Raphinha progresa adecuadamente de su lesión muscular, según informó la CBF.

Las pruebas determinarán si el mediapunta del Flamengo, titular en la Canarinha, sufre algún tipo de lesión que ponga en riesgo su presencia en los octavos de final ante Noruega o Costa de Marfil, el próximo domingo, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Paquetá fue sustituido en el descanso por Endrick en la victoria por 2-1 sobre el combinado nipón, en Houston.

Casemiro también pareció finalizar con problemas, pero luego aclaró en zona mixta que fueron unos calambres y este martes una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) reforzó que no tiene «nada».

Por otro lado, Raphinha avanza en su proceso de recuperación tras recaer de una lesión en la región posterior del muslo derecho el 19 de junio durante el segundo partido de la fase de grupos frente a Haití.

El extremo del Barcelona ya se ejercita en el gimnasio y se espera que empiece a trabajar en campo esta misma semana, de acuerdo con la citada fuente.

Con todo, el exjugador del Leeds United es duda para la eliminatoria de octavos de final.

El seleccionador Carlo Ancelotti eligió a Rayan, atacante del Bournemouth y el brasileño más joven de la convocatoria, para sustituir a Raphinha tanto en el último partido de la fase de grupos contra Escocia, como en los dieciseisavos de final frente a Japón.

La pentacampeona del mundo sufrió para imponerse a los japoneses en la primera ronda eliminatoria. El combinado asiático se adelantó en el minuto 29 por medio de Kaishu Sano en un error en la salida del balón de la Canarinha, que actuó con energías renovadas en la segunda mitad y logró darle la vuelta al marcador.

Casemiro empató de cabeza en el 56 y Gabriel Martinelli culminó la remontada en el 96 de forma agónica. EFE

cms/jap

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