Paquetá ve a Vinícius «más protagonista y decisivo» en la selección brasileña

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Basking Ridge (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Lucas Paquetá, centrocampista titular de la selección brasileña, consideró este domingo que Vinícius Júnior ahora es «más protagonista y decisivo» en el equipo nacional, en parte por la llegada del técnico Carlo Ancelotti.

«Vini viene en una fase creciente muy buena dentro de la selección. Desde mi punto de vista, no es que no estuviera ya haciendo grandes partidos, pero ahora es más protagonista y decisivo», dijo el futbolista del Flamengo en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey, Estados Unidos).

El atacante del Real Madrid ha firmado un inicio de Mundial 2026 brillante con dos goles y una asistencia en los dos primeros partidos del Grupo C contra Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

Paquetá, que se formó en el Flamengo al lado de Vini, señaló que su compañero ahora «se siente más a gusto» en la absoluta, especialmente desde la llegada de Ancelotti, a los mandos de la Canarinha desde mayo de 2025.

Vinícius vivió sus mejores años en el Real Madrid con el preparador de Reggiolo en el banquillo y ahora vuelven a coincidir en el combinado ‘verdeamarelo’.

«Vini ya le conoce y se siente más a gusto. Tiene más confianza y eso influye un poco», añadió.

Paquetá también destacó que le une «una amistad muy bonita y de mucho tiempo» con el 7 de la ‘Seleção’.

«Le conocí muy joven y creamos ese lazo desde la época del Flamengo. Estoy muy feliz de estar a su lado en la selección. Le admiro y le tengo un respeto enorme. Estar viviendo un Mundial más es especial para nosotros», explicó.

Paquetá también habló del retorno de Neymar, después de un mes de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho.

«Estamos muy felices por la vuelta de Neymar. Es un tipo importantísimo para nuestra selección, tiene una historia linda y todavía puede ayudarnos mucho. Espero que juegue de nuevo cuanto antes», manifestó.

Sobre el próximo partido contra Escocia, el miércoles, en Miami, Paquetá dijo que intentarán ganar porque les interesa ser primeros de grupo, ya que esa posición permite viajes más cómodos y, por tanto, un mejor descanso y recuperación.

La pentacampeona del mundo lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, con la que empató en la primera fecha (1-1). EFE

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