París, Berlín y Varsovia reiteran su apoyo a Dinamarca por Groenlandia pero con matices

3 minutos

París, 7 ene (EFE).- Los ministros de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot; Alemania, Johan Wadephul, y Polonia, Radoslaw Sikorski, reiteraron este miércoles su apoyo a Dinamarca ante las ambiciones de Estados Unidos sobre la isla danesa de Groenlandia, pero con tonos diferentes sobre la actitud que hay que adoptar con Washington.

«Groenlandia no está en venta y no se compra», subrayó Barrot en una conferencia de prensa conjunta del llamado Triángulo de Weimar que forman estos tres países, a la que habían invitado también por primera vez a un socio exterior, el jefe de la diplomacia india, Subrahmanyam Jaishankar.

El ministro francés insistió en que «Dinamarca puede contar con la solidaridad de la Unión Europea», tras recordar que Francia ha iniciado «reflexiones» que tiene intención de compartir con sus socios comunitarios, sobre la forma de defender sus intereses «si estuvieran amenazados», en una alusión directa a las manifestaciones sobre Groenlandia del presidente estadounidense, Donald Trump.

Añadió que se trataría de poner en pie un dispositivo «para disuadir cualquier forma de amenaza a sus intereses», pero evitó hablar de «represalias», como lo había hecho horas antes cuando anunció esa iniciativa.

Wadephul hizo notar que Alemania es uno de los siete países europeos, con Francia, España, Italia, Reino Unido, Polonia y Dinamarca, que en una declaración este martes defendieron la soberanía de Groenlandia ante las pretensiones de Washington y consideraron la seguridad del Ártico «una prioridad» para Europa.

A ese respecto, hizo hincapié en que «corresponde a los groenlandeses decidir su futuro con Dinamarca», y en que por encima de todo están los principios de la ONU sobre la soberanía de los Estados y la inviolabilidad de las fronteras.

Pero el ministro alemán quiso mostrarse conciliador y poner de relieve que el secretario Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dicho que quiere hablar de esas cuestiones con el Gobierno danés.

Preguntado sobre si la actitud de Trump no amenaza los fundamentos y la existencia misma de la OTAN, la respuesta de Wadephul fue para hacer hincapié en la solidez de la organización.

«Es la alianza de defensa más importante del mundo» que se ha ampliado con Finlandia y Suecia y ha acordado que sus socios europeos van a aumentar su presupuesto para su defensa hasta el 5 % de su producto interior bruto (PIB), de acuerdo con las demandas de Estados Unidos desde hace tiempo con las que Berlín está de acuerdo. indicó.

El ministro francés quiso quedarse con las declaraciones del presidente estadounidense en las que dice que «apoya la OTAN» y añadió que los integrantes hacen lo posible «para garantizar el éxito de esta alianza».

«Creemos que seguirá siendo la mejor alianza de defensa en el mundo», concluyó.

Sikorski, por su parte, puntualizó que en Estados Unidos las cuestiones territoriales son competencia del Congreso, al que dijo que le gustaría escuchar cómo se pronuncia sobre ese tema. EFE

ac/cat/fpa