París, Londres, Berlín y Kiev buscarán mayor «convergencia» con EEUU en los próximos días

1 minuto

París, 8 dic (EFE).- Los líderes del grupo E3 (Francia, Reino Unido y Alemania) y de Ucrania avanzaron este lunes sobre la aportación europea al plan de paz estadounidense, en su reunión en Londres, y buscarán reforzar la convergencia con Washington en los próximos días con nuevos intercambios.

Esas contribuciones europeas se planean «en estrecha coordinación con Ucrania», subrayó el Elíseo en un breve comunicado tras el encuentro entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el jefe de Estado francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Sobre el estado de estos aportes, la presidencia francesa señaló que están «en curso de finalización», con la vista puesta en nuevas discusiones «entre europeos, estadounidenses y ucranianos, que deben permitir reforzar la convergencia en los próximos días».

«Paralelamente, se intensificarán los esfuerzos para proporcionar a Ucrania garantías sólidas en materia de seguridad y prever medidas para la reconstrucción del país», detalló el Elíseo.

Tras la cita de Londres, el presidente ucraniano tiene previsto reunirse en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

