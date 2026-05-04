París abre la semana a la baja (-1,71 %) con la vista puesta en Ormuz

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París, 4 may (EFE).- Ormuz y las consecuencias de las declaraciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán se tradujeron este lunes a la Bolsa de París, cuyo selectivo CAC-40 abrió la semana con una bajada del 1,71 % pendiente de lo que sucede en esa importante vía comercial.

En rojo desde la apertura, el indicador de referencia describió una trayectoria descendente para acabar cerca de su punto más bajo del día, en los 7.976,12 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de más de 4.700 millones de euros.

Los valores tecnológicos escaparon a la tendencia del día, con ganancias de Capgemini, que subió un 3,01 % coincidiendo con la publicación de sus cuentas trimestrales, que arrastró a STMicroelectronics, que progresó un 2,15 %.

La alimentaria Danone subió un 1,09 % tras las informaciones que apuntan a que puede hacerse con la australiana Made Group.

En el lado negativo, el grupo óptico EssilorLuxottica lideró las pérdidas, con una caída del 4,41 %, por delante del banco Société Génerale, que perdió un 3,97 % y de la siderúrgia ArcelorMittal, que bajó un 3,35 %. EFE

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