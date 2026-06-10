París afirma que tiene capacidad para dotarse de un nuevo caza antes de 2040

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París, 10 jun (EFE).- La ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin, aseguró este miércoles que el abandono del proyecto franco-alemán para la construcción de un caza de nueva generación no implica que Francia no disponga de capacidad de dotarse de ese nuevo avión de guerra antes de 2040.

En una comparecencia en el Senado, Vautrin aseguró que la inversión de casi 2.500 millones de euros para el desarrollo del avión franco-alemán «va a permitir que se continúe trabajando en un caza en el horizonte de 2040».

Recordó que la mitad de esa inversión era totalmente «soberana» y que Francia posee el único grupo de industrias, entre las que citó a Dassault, Safran, Thales y sus asociadas, «capaz de producir un avión de combate de forma totalmente autónoma».

París y Berlín anunciaron el pasado lunes el abandono del caza de nueva generación que desarrollaban de forma conjunta para sustituir el Eurofighter germano y el Rafale francés, en un momento en el que Europa busca reforzar su soberanía defensiva.

Lanzado en 2017, el programa, al que dos años más tarde se sumó España, debía cristalizar en un nuevo avión de combate en 2040.

Alemania ha dejado entrever que podría relanzar un proyecto propio apoyándose en Airbus y en otros industriales germanos. EFE

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