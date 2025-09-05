The Swiss voice in the world since 1935

París anuncia que hay una francesa muerta en el accidente del funicular de Lisboa

París, 5 sep (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, anunció este viernes que hay una francesa muerta en el accidente el miércoles del funicular de Lisboa, que según las cifras de las autoridades portuguesas divulgadas el jueves había causado la muerte de 17 personas y heridas a otras 23.

Barrot explicó que han recibido «la confirmación» del fallecimiento de una francesa, sin precisar cuándo se produjo su muerte, y envió su pésame a la familia.

El ministro subrayó que la embajada francesa en Portugal está a disposición de sus familiares «para acompañarlos».

Las autoridades portuguesas habían indicado el viernes que entre los fallecidos había cinco portugueses y personas de hasta seis nacionalidades. EFE

