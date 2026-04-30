París cierra la semana con una subida del 0,53 %

1 minuto

París, 30 abr (EFE).- La Bolsa de París cerró la semana en verde y su selectivo CAC-40 progresó un 0,53 %, sustentado en la ligera caída del petróleo, los resultados de los grupos tecnológicos y la apertura en verde de Wall Street.

El indicador de referencia, que abrió en números rojos, fue escalando a lo largo de la jornada, para terminar en los 8.114,84 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 6.000 millones de euros.

El grupo energético Engie mejoró un 4,93 %, la mayor subida del selectivo, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno belga para la cesión de sus centrales nucleares en ese país.

Le siguió el gigante de servicios Veolia, que progresó un 3,25 %, por delante de la tecnológica STMicroelectronics, que se apuntó un 2,90 %.

En el otro extremo se situó el constructor automovilístico Stellantis, que se dejó un 6,40 % tras haber publicado sus resultados trimestrales en los que sale de los números rojos.

En medio de la oleada de anuncios de cuentas, el sector bancario sufrió. Crédit Agricole se dejó un 3,66 %, Société Générale un 3,59 % y BNP Paribas un 1,41 %. EFE

lmpg/ajs