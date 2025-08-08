París condena el plan de anexión de Gaza: «Conduce a un callejón sin salida»

París, 8 ago (EFE).- Francia condenó este viernes los planes del Gobierno israelí para anexionarse Gaza, que consideró «una violación grave adicional del derecho internacional que conduce a un callejón sin salida» en la crisis.

«Constituye un atentado a las aspiraciones legítimas de los palestinos de vivir en paz en un Estado viable, soberano y contiguo y una amenaza a la estabilidad regional», indicó el Ministerio francés de Exteriores en un comunicado.

Además, señaló que «no contribuyen en nada a la seguridad de Israel y de sus ciudadanos, incluidos los rehenes todavía detenidos por Hamás en Gaza», a cuya liberación «inmediata» apeló, al tiempo que a un alto el fuego y al desarme del grupo terrorista palestino.

«El futuro de la Franja de Gaza debe inscribirse en el marco del futuro Estado palestino dirigido por la Autoridad Nacional Palestina», agregó el Ministerio, que indicó que Francia mantendrá su política para la solución de los dos Estados.

Al tiempo, señaló que seguirá trabajando para el despliegue de una misión internacional temporal de estabilización con el fin de garantizar la seguridad de los israelíes y de los palestinos. EFE

