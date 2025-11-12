París conmemora 10 años del 13N en escenarios de los atentados y el jardín del recuerdo

5 minutos

París, 12 nov (EFE).- Francia conmemorará solemnemente este jueves el décimo aniversario de los atentados del 13 de noviembre de 2015 con ceremonias presididas por el presidente francés, Emmanuel Macron, en seis escenarios de los ataques yihadistas y en el jardín que homenajea a las 132 víctimas mortales y a quienes vivieron aquel 13N.

El homenaje a las victimas del peor ataque en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) se hace extensivo no solo a las 132 víctimas (se suma oficialmente a dos personas que se quitaron la vida por el estrés postraumático) y a los 400 heridos, sino también a los supervivientes, sus familias y las fuerzas del orden, bomberos o sanitarios movilizados aquella noche, muchos marcados con traumas psicológicos.

Macron iniciará su recorrido con un discurso a las 11.30 horas locales (10.30 GMT) en la explanada del Estadio de Francia, en Saint-Denis (afueras de París). En sus inmediaciones, murió la primera víctima del 13N, Manuel Colaço Dias, un portugués de 63 años.

Tres terroristas detonaron los explosivos adosados en sus cuerpos en las inmediaciones del estadio, mientras las selecciones de fútbol de Francia y Alemania jugaban un amistoso, en el primer atentado suicida en el país.

Macron proseguirá su recorrido por varias calles de los distritos X y XI de París, donde otro comando con tres terroristas ametralló con fusiles kalasnikov a gente en las terrazas de cinco bares y restaurantes. Uno de ellos se inmoló detonando sus explosivos.

Así, el mandatario encadenará cuatro ceremonias entre las 12.30 y las 13.50 (11.30-12.50 GMT) en la esquina de las calles Bichat y Alibert (‘Carillon’ y ‘Petit Cambodge’), en la esquina de Fontaine-au-Roi y Faubourg-du-Temple (‘Bonne Bière’), en el bulevar Voltaire (‘Comptoir Voltaire’) y en la calle Charonne (‘Belle Equipe’).

En todas se guardará un minuto de silencio y, salvo en ‘Comptoir Voltaire’, dónde solo murió el yihadista que se inmoló, se leerán las placas conmemorativas y depositarán coronas.

La siguiente ceremonia, prevista a las 14.30 (13.30 GMT), también en el bulevar Voltaire, será en Bataclan (92 victimas mortales), donde el tercer comando de tres terroristas abrió fuego contra el público de la sala, en la que unas 1.500 personas asistían a un concierto del grupo de rock estadounidense Eagles of Death Metal. Dos detonaron sus explosivos y el tercero fue abatido por la policía.

La jornada de homenaje concluirá en el Jardín de la Memoria del 13 de Noviembre en la plaza Saint-Gervais, frente al Ayuntamiento de París, donde Macron pronunciará otro discurso, así como la alcaldesa de la capital, Anne Hidalgo, y los presidentes de las asociaciones de víctimas 13onze15 y Life For Paris, Philippe Duperron y Arthur Denouveaux, respectivamente; el primero perdió un hijo en Bataclan y el segundo logró escapar.

Ya abierto al público, ese jardín es un recinto de piedra del que emergen bloques de granito que evocan los lugares de los atentados, con los nombres de las víctimas grabados en ellos y un mapa de las calles en el suelo, que se entrelazan con la naturaleza.

Diseñado por el director de orquesta Thierry Reboul y por Thomas Jolly, responsable de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de 2024, el evento culminará con un réquiem compuesto por Victor Le Masne.

Las ceremonias serán trasmitidas en directo y también en una pantalla gigante en la Plaza de la República, donde el Ayuntamiento de París anima a los ciudadanos a depositar flores, mensajes y velas.

Seguridad y justicia reparativa

Los homenajes servirán para reafirmar el «constante compromiso» de Francia en la lucha contra el terrorismo, según el Elíseo, en una semana marcada por el refuerzo de las medidas de seguridad, en especial en salas de conciertos y grandes eventos, como el de mañana.

Varias personas han sido encarceladas en las últimas semanas en relación a dos proyectos de atentados, entre ellas la expareja de Salah Abdeslam, el décimo y único terrorista del 13N vivo. Su hermano se inmoló en ‘Comptoir Voltaire’ y los otros dos terroristas del comando de las terrazas murieron cinco días después al enfrentarse a la policía en Saint-Denis.

Abdeslam, que cumple cadena perpetua, integraba el comando del Estadio de Francia, pero no activó sus explosivos y regresó a Bruselas. Ahora, según sus abogados, desea entrar en contacto con las víctimas y familias en un gesto de «justicia restaurativa».

De llevarse a cabo esta iniciativa, apoyada por la Fiscalía Antiterrorista, sería la primera vez que se aplicaría en este tipo de delitos en Francia, a imagen de lo que ya se hace en España o Italia. EFE

cat/mr