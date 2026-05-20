París convoca al embajador israelí en protesta por el trato a los miembros de la flotilla

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París, 20 may (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Noël Barrot, decidió este miércoles convocar al embajador israelí para manifestar su «indignación» por el trato dado por el ministro de la Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, a los pasajeros de la Flotilla Global Smud detenidos y reclamar explicaciones.

En un mensaje en su cuenta de X, Barrot insistió en que los comportamientos de Ben Gvir con esos pasajeros de la flotilla, cuyo barco fue interceptado por el Ejército israelí en aguas internacionales cuando se dirigían a Gaza, y entre los que hay franceses, «son inadmisibles».

«Se piense lo que se piense de esta flotilla -y nosotros hemos mostrado varias veces nuestra desaprobación a esa iniciativa- nuestros compatriotas que participan deben ser tratados con respeto y liberados lo más pronto posible», subrayó el jefe de la diplomacia francesa, que afirmó que su seguridad es «una prioridad constante».

Barrot también señaló que las imágenes que han suscitado estas reacciones, colgadas por el ministro de la Seguridad Nacional en las redes sociales, han sido «denunciadas por sus propios colegas en el gobierno israelí».

De hecho, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, las ha condenado porque la manera en que Ben Gvir trata a los activistas detenidos «no se ajusta a los valores y normas de Israel».

En paralelo a lo que ha hecho Francia, Italia también ha convocado al embajador israelí, y el departamento español de Exteriores ha citado a la encargada de negocios de Israel, que es la máxima representante diplomática de su país en España.

En las imágenes, publicadas por Ben Gvir en redes, se ve a los activistas en un buque militar -en el que fueron conducidos a puerto tras ser interceptados en aguas internacionales por el Ejército israelí- maniatados y hacinados, de rodillas con la cabeza contra el suelo, mientras se reproduce el himno de Israel.

También se observa a Ben Gvir recibirlos, ya en tierra, sonriente con un «¡bienvenidos a Israel!» mientras ondea una bandera israelí. El ministro suelta un «así es como debe ser», al observar cómo los conducen con la cabeza gacha.

En otra imagen del vídeo se escucha la voz de un hombre que dice «el objetivo aquí es asegurar que no hay personas en el proceso» mientras unos policías hacen caminar a los detenidos agachados, agarrándolos por la cabeza y con las manos atadas en la espalda. EFE

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