París critica «firmemente» que el excomisario Breton tenga prohibida la entrada a EE.UU.

2 minutos

París, 24 dic (EFE).- El Gobierno francés criticó «firmemente» que la administración estadounidense de Donald Trump haya prohibido la entrada a Estados Unidos del francés Thierry Breton, excomisario europeo de Mercado Interior entre 2019-2024.

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, reaccionó tras las medidas comunicadas anoche por Washington, que anunció que deniega la entrada a Estados Unidos a Breton y a otros cuatro ciudadanos europeos argumentando ser una respuesta a las medidas de «censura» incluidas en la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE.

«Los pueblos son libres y soberanos y no se dejarán imponer por otros las reglas que ellos deciden aplicar a su propia esfera de internet», aseveró Barrot, en un mensaje en ‘X’.

La DSA europea, aprobada por los 27 países miembros de la UE, incluye medidas como la obligación a las plataformas de eliminar de las redes sociales contenido juzgado ilegal y la protección de los menores respecto a la publicidad personalizada.

Hace unas semanas, la Comisión Europea (CE) impuso una multa de 130 millones de euros a ‘X’, propiedad de Elon Musk, por incumplir sus obligaciones de transparencia conforme a la DSA.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, ha justificado el veto de visa para entrar en su país porque las cinco personas «han liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan».

El propio Thierry Breton reaccionó en ‘X’ a la medida contra él y se preguntó si en Estados Unidos «no sopla de nuevo un viento de macartismo», en alusión al senador estadounidense Joseph McCarthy, famoso a inicios de los 50 por llevar a cabo «una caza de brujas» contra una serie de personalidades a las que acusaba de traicionar a la patria tachándolas, sin pruebas, de ser comunistas en plena Guerra Fría. EFE

