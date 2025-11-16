París dice que no hay contrapartidas por la liberación del francés preso en Venezuela

París, 16 nov (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot aseguró que «no ha habido ninguna contrapartida» por la liberación del ciudadano francés Camilo Castro, que estaba encarcelado en Venezuela desde junio, y rechazó las alegaciones que han circulado de que se le acusaba de terrorismo.

En una entrevista este domingo a la emisora France Inter, Barrot subrayó que eran «acusaciones sin fundamento», en referencia a rumores -no confirmados oficialmente- de que se le reprochaba estar trabajando para la CIA, al tiempo que confirmó que hoy mismo llega a Francia procedente de Caracas.

El jefe de la diplomacia francesa no dio muchos detalles sobre las razones y las condiciones de su liberación, más allá de agradecer «el gesto de las autoridades venezolanas» y también a Brasil y a México por haber «transmitido una serie de mensajes».

Sobre todo, vinculó al «trabajo discreto, en la sombra, de la diplomacia francesa» la puesta en libertad de este profesor de yoga de 41 años, francés por parte de madre y chileno por la de su padre (quien se tuvo que exiliar en Francia huyendo del régimen de Augusto Pinochet) que llevaba un tiempo viviendo en Colombia.

Horas antes, el presidente francés se había felicitado también por la liberación de Camilo Castro y, en un mensaje en su cuenta de X, había destacado que «Francia avanza a veces sin hacer ruido, pero siempre con determinación y sangre fría».

El franco-chileno desapareció el pasado 26 de junio cuando viajó del lugar donde vivía en Colombia a la frontera venezolana con la intención declarada de tramitar su visado, en el paso fronterizo de Paraguachon.

Según Amnistía Internacional, que ha seguido su caso estos últimos meses, sus allegados dejaron de tener noticias en ese viaje de ida y vuelta por motivos administrativos, y solo supieron de él de nuevo cuando la policía colombiana indicó que estaba detenido en Venezuela.

El 19 de julio, gracias a un intercambio de prisioneros estadounidenses por otros venezolanos, los primeros dijeron que con ellos había estado detenido este franco-chileno y Amnistía Internacional lo localizó en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, con otros extranjeros.

La ONG señaló entonces que algunos de esos extranjeros detenidos son considerados «opositores políticos» por Venezuela, y que su detención forma parte de «una política sistemática y generalizada de represión de los disidentes». EFE

ac/vh