París dice que no hay contrapartidas por la liberación del francés preso en Venezuela

(Actualiza con declaraciones del francés a su llegada a París)

París, 16 nov (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró que «no ha habido ninguna contrapartida» por la liberación del ciudadano francés Camilo Castro, que estaba encarcelado en Venezuela desde junio, y rechazó las alegaciones que han circulado de que se le acusaba de terrorismo.

En una entrevista este domingo a la emisora France Inter, Barrot subrayó que eran «acusaciones sin fundamento», en referencia a las informaciones de que se le reprochaba estar trabajando para la CIA.

El jefe de la diplomacia francesa no dio muchos detalles sobre las razones y las condiciones de su liberación, más allá de agradecer «el gesto de las autoridades venezolanas» y también a Brasil y a México por haber «transmitido una serie de mensajes».

Sobre todo, la vinculó al «trabajo discreto, en la sombra, de la diplomacia francesa», la puesta en libertad de este profesor de yoga de 41 años, francés por parte de madre y chileno por la de su padre, quien se tuvo que exiliar en Francia huyendo del régimen de Augusto Pinochet, que llevaba un tiempo viviendo en Colombia.

A su llegada este domingo por la tarde al aeropuerto de París Orly, donde le esperaba su madre y su padrastro, ante una nube de periodistas Camilo Castro hizo una breve declaración claramente emocionado: «¡Viva la libertad, vida la igualdad, viva la fraternidad. Que todos los seres de esta tierra puedan vivir libres de todo sufrimiento, vivir con paz, con armonía y con amor».

Su padrastro se dirigió a continuación a los medios para agradecer el trabajo de «la diplomacia francesa» y para denunciar que había sido detenido «sin motivos, porque era francés», «acusado injustamente de ser un agente de la CIA» cuando «no tenía nada qué ver con eso».

Igualmente se quejó de que «sus condiciones de detención han sido extremadamente difíciles».

Barrot, que también acudió a recibirlo al aeropuerto, recordó que su departamento se ocupa de la situación de «más de 200 franceses que están detenidos o retenidos en el extranjero».

Horas antes, el presidente francés, Emmanuel Macron, se había felicitado por la liberación de Camilo Castro y, en un mensaje en su cuenta de X, había destacado que «Francia avanza a veces sin hacer ruido, pero siempre con determinación y sangre fría».

El franco-chileno desapareció el pasado 26 de junio cuando viajó del lugar donde vivía en Colombia a la frontera venezolana con la intención declarada de tramitar su visado, en el paso fronterizo de Paraguachon.

Según Amnistía Internacional, que ha seguido su caso estos últimos meses, sus allegados dejaron de tener noticias en ese viaje de ida y vuelta por motivos administrativos y solo supieron de él de nuevo cuando la Policía colombiana indicó que estaba detenido en Venezuela.

El 19 de julio, gracias a un intercambio de prisioneros estadounidenses por otros venezolanos, los primeros dijeron que con ellos había estado detenido este franco-chileno y Amnistía Internacional lo localizó en la cárcel de El Rodeo, a las afueras de Caracas, con otros extranjeros.

La ONG señaló entonces que algunos de esos extranjeros detenidos son considerados «opositores políticos» por Venezuela y que su detención forma parte de «una política sistemática y generalizada de represión de los disidentes». EFE

