París dice que precios de carburantes «deben bajar tan rápido como subieron» tras acuerdo

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París, 8 abr (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó este miércoles que los precios de los carburantes «deben bajar tan rápido como subieron» tras el anuncio de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra durante dos semanas y reabrir el estrecho de Ormuz.

«La tregua de 15 días anunciada entre Estados Unidos e Irán podría reabrir el estrecho de Ormuz. Este avance diplomático tiene primeros efectos sobre el precio del petróleo. Cuando los precios mundiales bajan, los precios en las gasolineras deben bajar, tan rápido como subieron», señaló Lecornu en un mensaje en sus redes sociales.

Ante esta nueva perspectiva, el Gobierno francés «velará por ello», aseguró el primer ministro, que anunció una próxima reunión de los ministros de su gabinete y de diferentes servicios del Estado con «toda la cadena, desde los refinadores hasta los distribuidores» en el Ministerio de Economía y Finanzas.

«Se activará un plan de control. Nadie en Francia debe aprovecharse de esta crisis, ni ayer, ni mañana», subrayó Lecornu.

Los industriales franceses esperan que los precios de los carburantes en las gasolineras caigan de forma rápida «entre 5 y 10 céntimos» tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado este miércoles entre Estados Unidos e Irán, indicó por su parte el presidente de la Unión Francesa de Industrias Petroleras (UFIP), Olivier Gantois, a la radio France Info.

Consideró que la repercusión de esa bajada en las gasolineras será «muy rápida» y, según sus cálculos, podría cifrarse entre 5 y 10 céntimos el litro, tras haber alcanzado máximos en cuatro décadas, con 2,32 euros de media para el diesel y 2,01 para la gasolina sin plomo.

En los últimos días ha habido problemas de abastecimiento en algunas gasolineras de Francia, sobre todo las del grupo TotalEnergies, que apostó por fijar un tope máximo de precio, lo que elevó la demanda en las mismas. EFE

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