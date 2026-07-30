París gana un 0,92 % tras la oleada de resultados de la jornada

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París, 30 jul (EFE).- La prudencia fue la nota dominante en la Bolsa de París durante la jornada, pendiente de la publicación de resultados empresariales, que se saldaron con una subida del 0,92 % del selectivo CAC-40.

En verde desde primera hora, el indicador de referencia marcó una inestable trayectoria ascendente que acabó por situarle en los 8.485,64 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de algo más de 5.200 millones de euros.

Schneider Electric, Bouygues, STMicroelectronics y Société Générale tiraron para arriba del selectivo tras haber anunciado sus cuentas semestrales. El fabricante de material electrónico progresó un 10,83 %, la constructora un 7,13 %, la tecnológica un 6,36 % y el banco un 5,71 %.

Los resultados financieros también marcaron la evolución negativa de la farmacéutica Sanofi, que se dejó un 8,95 %, de la tecnológica Capgemini, que bajó un 4,76 % y del fabricante automovilístico Stellantis, que bajó un 4,26 %. EFE

lmpg/fpa