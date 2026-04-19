París ha recibido del Líbano garantías de que perseguirá a los asesinos de su casco azul

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(actualiza con la visita a París del primer ministro libanés)

París, 19 abr (EFE).- El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó este domingo que ha recibido del Gobierno libanés garantías de que harán todo lo posible para arrestar a los autores de la emboscada en la que falleció un casco azul galo y otros tres resultaron heridos, dos de gravedad.

«Recibimos ayer garantías de que la prioridad absoluta será dada por las autoridades libaneses a encontrar a los autores de este asesinato», dijo el jefe de la diplomacia francesa en la emisora RadioJ.

Posteriormente el Elíseo comunicó que el primer ministro libanés, Nawaf Salam, será recibido este martes en París por el presidente, Emmanuel Macron, con el objetivo de respaldar el alto el fuego y la integridad territorial del país, pero también de enviar un mensaje a la importancia de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

Ambos líderes mostrarán también la importancia de enviar asistencia humanitaria a la población desplazada y proseguir las reformas económicas y financieras indispensables para la consolidación de la soberanía del Líbano, su reconstrucción y el restablecimiento de su prosperidad.

El Elíseo agregó que le exigirá igualmente que aclaren el incidente que causó la muerte del soldado francés.

Como ya hiciera la víspera Macron, Barrot insistió en que todos los indicios apuntan al grupo chií Hizbulá como responsable, aunque este lo ha desmentido.

«Los soldados de la FINUL, que ejercen sus misiones en condiciones difíciles y apoyan el envío de ayuda humanitaria al sur de Líbano, deben trabajar sin ser tomadas por blanco», indicó el Elíseo.

El ministro denunció «el apoyo de Irán a milicias que desestabilizan la región y que en el marco de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel atacan a los países vecinos y a soldados franceses».

Pero también se mostró crítico con las operaciones israelíes en el sur del Líbano, que consideró que lejos de acabar con Hizbulá lo reforzarán.

En ese sentido, Barrot urgió a que el Gobierno libanés retome su papel de lucha para desarmar a Hizbulá, «la única solución política para garantizar la paz y la estabilidad del Líbano».

El cuerpo del casco azul de la FINUL Florian Montorio, fallecido este sábado tras recibir un disparo de arma ligera en una emboscada, está previsto que llegue a Francia en las próximas horas. EFE

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