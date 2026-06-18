París inaugura a sus puertas un enorme barrio cultural de 12 hectáreas: así es el ‘FAST’

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Pol Lloberas Cardona

Romainville (Francia), 18 jun (EFE).- ‘FAST’, considerado por la organización el barrio cultural más grande de Europa con una superficie de 12 hectáreas (equivalentes a casi 17 campos de fútbol), se inauguró este jueves en Romainville (afueras de París) con un festival sobre la creación multidisciplinar en presencia de la coreógrafa franco-española Blanca Li.

El complejo reconvierte las instalaciones de una fábrica farmacéutica abandonada para ofrecer una enorme variedad de actividades culturales, formación y residencias para artistas: una iniciativa que ha comportado una inversión de 100 millones de euros a lo largo de diez años.

Una de las artistas residentes es la coreógrafa Blanca Li, quien este jueves capitaneará una coreografía en el festival de apertura ‘FASTIVAL’, y que ocupa un puesto en el complejo cultural desde que este abrió sus primeros espacios de este tipo, en 2022.

«Fui la primera artista que se instaló aquí, a pesar de que todo estaba todavía en obras y que se estaba construyendo, lo he visto nacer, crecer… es realmente un proyecto muy bonito y que creo que va a ser uno de los sitios más importantes culturalmente de París en los próximos años», dijo a EFE.

Con la gran ampliación, en torno a la mitad del espacio total -unos 50 hectáreas- se destinan ahora a instalaciones entre las que destacan seis galerías de arte, una sala de espectáculos con 600 asientos, el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático y la compañía de danza de la propia Blanca Li.

A estos espacios cabe añadir talleres de creación digital, textil y cerámica, así como espacios para grabar y serigrafiar superficies que, en palabras de sus organizadores, serán «terrenos de experimentación y producción» con los que «acompañar a los artistas en cada etapa de su trabajo».

Li, quien entre 2024 y 2025 dirigió el parque cultural más grande de Europa, el parisino Parque de la Villette, subrayó el valor «ecléctico» de los artistas que acoge el espacio y que este sea un lugar donde «no solo puedes crear, sino también presentar las obras».

«Uno de mis últimos espectáculos, ‘Dido y Eneas’, nació aquí; ‘La Sombra’, que es en realidad mi último espectáculo mixto y que voy a presentar en Madrid pronto, ha nacido también aquí; y ahora trabajamos en otros dos espectáculos», apuntó.

Con motivo de la inauguración, el FAST también organiza un festival de libre acceso entre este jueves y el sábado 27 de junio, en el que se ofrecerán conciertos y sesiones de DJ, actuaciones de danza de la compañía de Blanca Li y talleres de grabado y serigrafía, así como exposiciones consagradas a la artista textil francesa Simone Prouvé y al arte digital coreano.

Un ecosistema de sinergias creativas

La directora de la fundación Fimico, quien gestiona el espacio, Katharina Scriba, definió el FAST como «un ecosistema» que «puede generar sinergias entre unos y otros».

«Es un proyecto que se inscribe en la dinámica del ‘Gran París’ y, para mí, es uno de esos proyectos ejemplares que tejen lazos entre el propio París y su corona exterior (…) hay todo un espectro desde el arraigo local hasta una dimensión y una ambición internacional muy fuerte», celebró, en declaraciones a EFE.

Como ejemplo de esta transversalidad, Scriba apuntó al programa de residencias par artistas internacionales ‘TALENTS’, que cuenta con toda una red de organismos asociados de países como España, Ecuador o Brasil, y que eleva el número de creativos en el FAST hasta el medio centenar.

Esta iniciativa se suma a la treintena de espacios culturales construidos en torno al canal parisino de Ourcq: una sucesión de propuestas artísticas que recorren este río artificial y que conforman un gigantesco polo de galerías, cines y teatros junto al Parque de la Villette.

La directora del parque, Blanca Li (Granada, 1964) es reconocida por su combinación de estilos como el flamenco, el ballet clásico o el hip-hop, condecorada en España con distinciones como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2009); y en Francia, donde fue distinguida como Caballero de la Legión de Honor (2014) y Oficial de la Orden Nacional del Mérito (2022).EFE

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