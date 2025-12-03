París lamenta la condena del periodista francés Gleizes en Argelia y pide su liberación

2 minutos

París, 3 dic (EFE).- El Ministerio francés de Exteriores lamentó este miércoles la confirmación en Apelación de la condena en Argelia a siete años de prisión al periodista galo Christophe Gleizes por «apología del terrorismo», y pidió su liberación.

En un comunicado, el Ministerio «deploró que su plena cooperación con las autoridades argelinas y las explicaciones proporcionadas por su defensa no hayan servido para cambiar el veredicto».

«Hacemos un llamamiento a su liberación y esperamos una solución favorable con el fin de que pueda reencontrarse rápidamente con sus allegados», indicó Exteriores, que recordó la defensa que Francia hace «en todo el mundo de la libertad de prensa».

El Ministerio recordó que desde su arresto en mayo de 2024 Gleizes ha contado con asistencia consular y que los servicios diplomáticos galos han estado junto a él en todo momento, prestándole apoyo y asesorando a sus abogados.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) también expresó su solidaridad con el periodista deportivo y pidió «una decisión de liberación en los plazos más breves», indicó la organización en un comunicado.

El periodista había entrado en Argelia con un visado de turista pero con la intención de efectuar varios reportajes deportivos, delito que el derecho del país pena con una multa.

Pero fue detenido en Tizi Ouzou, a unos cien kilómetros al este de la capital, acusado de glorificar el terrorismo y de poseer publicaciones con fines propagandísticos perjudiciales para los intereses argelinos.

Gleizes entró en contacto con el presidente del club de esa ciudad, figura destacada del berberista Movimiento por la Autodeterminación de Cabilia, considerado terrorista por Argel.

En junio pasado fue condenado a siete años de cárcel y la Fiscalía pidió aumentar la pena a diez años, aunque finalmente se confirmó la sentencia pronunciada en primera instancia. EFE

lmpg/ajs