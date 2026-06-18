París otorga la ciudadanía honoraria a civiles y periodistas palestinos

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La ciudad de París otorgó el jueves la ciudadanía honoraria a civiles y periodistas palestinos, en un gesto simbólico de reconocimiento del «sufrimiento» de ese pueblo.

«La ciudadanía honoraria no es solo un símbolo, sino un compromiso con la paz. Le estamos tendiendo la mano a todo un pueblo», declaró Emmanuel Grégoire, alcalde de la capital francesa, ante el Consejo de París y la representante palestina en Francia, Hala Abu Hasira.

«Reconocer el sufrimiento del pueblo palestino no borra de ninguna manera el del pueblo israelí», señaló Grégoire.

En ese sentido, aseguró que «nunca olvidaremos el 7 de octubre de 2023» y recordó que París otorgó previamente la ciudadanía honoraria a los rehenes del movimiento islamista palestino Hamás.

Una resolución aprobada por el Consejo de París, pero rechazada por la derecha por el «resurgimiento de los actos antisemitas», sostuvo que «la situación humanitaria de la población de Gaza sigue siendo dramática».

El ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 provocó la muerte de 1.221 israelíes, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Esto desencadenó la guerra en Gaza, donde un alto el fuego vigente desde octubre ha detenido en gran parte los combates.

La guerra dejó la Franja de Gaza prácticamente en ruinas y más de 73.000 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU.

La semana pasada, París fue sede de una reunión de grupos de la sociedad civil palestina e israelí, quienes instaron a los líderes mundiales a tomar medidas urgentes y ayudar a implementar un alto el fuego permanente.

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