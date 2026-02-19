París rinde homenaje al fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado

La municipalidad de París presentó este jueves una exposición dedicada al reconocido fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado, fallecido el año pasado, en una muestra que reúne algunas de sus imágenes más emblemáticas y un proyecto inédito sobre la capital francesa.

«Homenaje a Sebastiao Salgado», que se podrá visitar gratuitamente a partir del sábado y hasta el 30 de mayo en uno de los salones del edificio municipal, presenta cerca de 200 fotografías del autor de proyectos tan conocidos como «Éxodos», sobre los grandes movimientos migratorios, o «Génesis», sobre el origen del planeta.

En esta exposición hay imágenes que «lo definen a él [Sebastiao Salgado] y que nos definen a nosotros, que definen el estado del mundo pasado, pero sin duda también un poco del presente y, por desgracia, del futuro, que muestran sus compromisos humanistas, porque hay muchas mujeres y hombres que trabajan, mujeres y hombres que viven, que sufren», dijo la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, junto a la viuda del fotógrafo, Lélia Wanick Salgado, en la presentación ante la prensa.

En la muestra pueden verse desde las primeras fotografías de Salgado a mediados de los años 1970, en África, hasta algunas de sus imágenes más icónicas, como la vista de hordas de trabajadores en una mina al aire libre de Serra Pelada, en Brasil, o las grandes panorámicas de la selva amazónica.

Para organizar la exposición, la viuda del fotógrafo dijo que pensó que «era necesario hacer un homenaje al hombre, no sólo al fotógrafo», y reiteró que su marido fue «una persona realmente muy, muy comprometida», especialmente con la ecología.

Incansable viajero, Salgado recorrió el mundo durante más de medio siglo para fotografiar conflictos, la pobreza, fenómenos migratorios y la inmensidad de la naturaleza.

La muestra presenta también por primera vez una veintena de clichés que el fotógrafo hizo de París, en 2024.

La municipalidad le pidió si quería fotografiar la ciudad, y hacer una imagen que se convertiría en la tarjeta de felicitación de fin de año.

Aunque Salgado al principio dudó, explicó Hidalgo, al final presentó una serie de imágenes, entre ellas, las orillas del Sena y sus famosos puentes, varios árboles centenarios de la ciudad o la escalinata del Sagrado Corazón de Montmartre. Fue el último trabajo fotográfico realizado por el artista en vida, según el comunicado de la muestra.

La exposición incluye una serie de cuadros de uno de los hijos del matrimonio, Rodrigo, con síndrome de Down, que pinta desde que era niño.

A diferencia de las imágenes de su padre, siempre en blanco y negro, las telas de Rodrigo están llenas de colores, con formas a menudo geométricas.

