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París satisfecho con las medidas adoptadas por España tras la crisis de Ceuta

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París, 4 ago (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, aseguró este martes que tanto su país como el resto de los miembros de la Unión Europea mostraron su satisfacción con la manera en la que España afrontó la crisis migratoria de Ceuta, al tiempo que mostraron su apoyo y solidaridad con el Gobierno español.

«Todos los estados miembros han mostrado su solidaridad con España, han aplaudido la gestión del Gobierno español, de su presidente, Pedro Sánchez, y de su ministro del Interior», indicó Nuñez en una comparecencia de prensa tras el consejo informal de ministros del Interior que tuvo lugar a petición de España. EFE

lmpg/jlp

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