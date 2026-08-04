París satisfecho con las medidas adoptadas por España tras la crisis de Ceuta

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París, 4 ago (EFE).- El ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, aseguró este martes que tanto su país como el resto de los miembros de la Unión Europea mostraron su satisfacción con la manera en la que España afrontó la crisis migratoria de Ceuta, al tiempo que mostraron su apoyo y solidaridad con el Gobierno español.

«Todos los estados miembros han mostrado su solidaridad con España, han aplaudido la gestión del Gobierno español, de su presidente, Pedro Sánchez, y de su ministro del Interior», indicó Nuñez en una comparecencia de prensa tras el consejo informal de ministros del Interior que tuvo lugar a petición de España.

El ministro francés expresó «el consenso» entre los participantes sobre la cuestión, aunque reconoció diferencias de matiz entre los participantes.

Para Nuñez, los ministros reconocieron que «Schenguen no es el problema, es parte de la solución» y negó que ningún país pusiera en cuestión el mantenimiento de España en ese tratado de libre circulación.

«Nos hemos dicho lo que pensamos (…) Hay países que han alertado de medidas que pueden atraer (inmigrantes) otros, como España y algunos solidarios con España, han dicho que la división no tiene cabida, en referencia a una carta firmada por 22 miembros», aseguró.

Nuñez, que señaló que ninguno de los inmigrantes que entraron el pasado 30 de julio en Ceuta (situada en el norte de África) llegó a Europa continental, justificó su decisión de reforzar la frontera con España tras la crisis de Ceuta «para evitar movimientos secundarios» de otros inmigrantes que puedan penetrar en territorio francés para luego tratar de dar el salto al Reino Unido.

Anunció que a los 334 agentes ya enviados para reforzar esa frontera, se sumarán a partir de este miércoles otros 186 y señaló que también se tomarán medidas de refuerzo de la frontera con Italia.

El ministro francés también destacó el consenso entre los participantes sobre la necesidad de mantener el control de las fronteras e, incluso, reforzarlo.

En ese sentido, señaló que el presidente francés, Emmanuel Macron, ya propuso la ayuda de Francia a Sánchez en una conversación telefónica que mantuvieron el pasado viernes.

Nuñez lamentó que las imágenes que salieron de la crisis de Ceuta sirvieran para que «otros países criticaran la política migratoria de la UE y buscaran la división». EFE

lmpg/jlp