París se apunta un 0,60 % tras la apertura de Wall Street



París, 9 feb (EFE).- Con el aliento retenido a la espera de conocer la evolución de Wall Street, la Bolsa de París acabó decantándose por las ganancias tras la apertura del mercado neoyorquino para conseguir que su selectivo CAC-40 abriera la semana con una subida del 0,60 %

El indicador parisino de referencia comenzó la jornada sin una tendencia clara, llegó incluso a situarse en zona de pérdidas, hasta que entró en la senda de las ganancias para acabar en los 8.318,81 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 3.500 millones de euros.

El grupo tecnológico STMicroelectronics fue el protagonista de la jornada, con una subida del 9,76 % tras haber firmado una ampliación de su contrato con Amazon.

Le siguió el gigante de la defensa y la aeronáutica Thales, con una subida del 4,17 % después de haber anunciado un plan masivo de contrataciones.

Por detrás, el grupo bancario Société Générale mejoró un 3,28 %, por delante del gestor bursátil Euronext, que se apuntó un 2,99 % y del gigante industrial Safran, que progresó un 2,08 %.

En el otro extremo se situó la cosmética L’Orèal, con una caída del 1,55 %, por delante de la tecnológica Capgemini, que se dejó un 1,47 % y de la sanitaria Eurofins, que bajó un 1,15 %. EFE

